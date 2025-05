El 1° de mayo se conmemora el no es una fecha más en el calendario. En Argentina, como en muchas partes del mundo, se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada que no celebra, sino que recuerda una de las páginas más oscuras y heroicas de la lucha obrera.

Comenzó en Chicago, Estados Unidos, en 1886. En aquel tiempo, los trabajadores podían ser forzados a cumplir jornadas laborales de hasta 18 horas diarias. Frente a esta injusticia, la organización obrera conocida como la Noble Order of the Knights of Labor (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) encabezó un movimiento para exigir una jornada laboral de ocho horas.

El 1º de mayo de ese año, miles de trabajadores estadounidenses iniciaron una huelga nacional. En la fábrica McCormick de Chicago, los dueños se negaron a aceptar el reclamo, y sus obreros se manifestaron masivamente. La represión policial fue brutal. Ese día, y en los que siguieron —el 2, el 3 y el 4 de mayo—, las concentraciones obreras fueron respondidas con violencia armada por parte de las fuerzas del orden, dejando un saldo de muertos y heridos entre los manifestantes.

El 4 de mayo, durante una protesta en la plaza Haymarket, una bomba explotó entre los uniformados. El hecho, conocido como el Atentado de Haymarket, fue el pretexto para un juicio sumario contra seis dirigentes obreros, acusados sin pruebas. Sus nombres: Spies, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca, y dos a trabajos forzados de por vida. La historia los recuerda como los Mártires de Chicago.

El impacto de estos acontecimientos se expandió por todo el mundo. La indignación generalizada sirvió de motor para fortalecer los movimientos obreros de distintas latitudes. Treinta y tres años después, en 1919, la recientemente creada Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la jornada laboral de ocho horas y la semana de 48, formalizando un reclamo que había nacido del sacrificio de aquellos trabajadores.

Desde entonces, el 1º de mayo es un día de memoria, de lucha y de reivindicación. En la Argentina, como en muchos países, es feriado nacional y símbolo de la dignidad de quienes, día a día, construyen el presente y el futuro con su trabajo.

