En una nueva edición de Infobrandsen Desconectados, programa que se emite los jueves por Estación Radio FM 90.7 y en dúplex por Brandsen Digital, hablamos con Erica Naguel, una vecina de Brandsen que hace diez años vive en Isny, un pequeño pueblo al sur de Alemania. En una charla cálida y con acento nostálgico, Erica compartió su experiencia de emigrar, adaptarse a una nueva cultura y emprender un proyecto muy especial: una heladería artesanal con sello argentino.

“Me fui en 2014. Ya había vivido acá de más chica, pero la vida me trajo de vuelta”, contó Erica desde Alemania, donde ya está completamente instalada, aunque sin olvidar sus raíces. “Se extraña mucho, pero no se extraña el dulce de leche… se extraña a la gente, la familia, los amigos y la forma de ser argentina, que es única”, reflexionó con emoción.

La entrevista giró en torno a su presente en Isny, una ciudad de unos 20.000 habitantes cercana a Austria, donde Erica logró combinar sus pasiones y su identidad cultural en un emprendimiento que de a poco empieza a hacerse un lugar: una heladería con sabores clásicos argentinos como el sambayón y el dulce de leche.

“Nunca pensé en hacer helado en Argentina porque ya estaba Eduardo Zacarías que es un groso. Pero estando acá, empecé por extrañar el sambayón…”, relató entre risas. Y fue así como, con el empujón de la nostalgia y la ayuda del propio Zacarías —quien le pasó sus primeras recetas—, nació su proyecto.

Lo que comenzó con una maquinita doméstica de 15 euros, hoy es una pequeña fábrica artesanal y un local montado en un contenedor, donde además de helado ofrece café y otras delicias. “Nuestro helado es más cremoso, no tan dulce como el de acá. Cuando prueban el dulce de leche o el sambayón, abren los ojos grandes. Les encanta”, contó entusiasmada.

Aunque emprender en otro país no es fácil, Erica encontró en su heladería una forma de seguir conectada con sus raíces. “No lo hago por desarraigo, sino por compartir mi cultura. Me encanta el helado argentino y lo quería traer acá”, explicó.

Sobre su vida en Alemania, destacó que se vive con mayor tranquilidad y seguridad, aunque no sin problemas. “Hay inflación, hay preocupación política, especialmente con el avance de la ultraderecha. No estamos tan distintos, solo que acá los quilombos son un poco más tranquilos”, resumió.

Erica y su marca de helados artesanales.

Con la mirada puesta en el presente y sin hacer grandes planes a largo plazo, Erica dejó una reflexión que resume su camino: “Cuando me fui de Argentina en 2005 dije ‘nunca más me vuelvo a Alemania’… y acá estoy. Después dije ‘nunca más cocino’… y acá estoy, haciendo helado. Así que aprendí a no decir nunca más”.

Reportaje completo InfoBrandsen Desconectados

