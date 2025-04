En el marco de una nueva vigilia por el 2 de abril, Infobrandsen estuvo presente en los distintos eventos y dialogó tras ellos con uno de los ex combatientes.

En el inicio de la Segunda Temporada de InfoBrandsen Desconectados (Estación Radio 90.7), tuvo lugar una emotiva entrevista con Alejandro Satragni, veterano de Malvinas y destacado vecino de Brandsen. En la charla nos sumergimos en sus reflexiones sobre la reciente vigilia conmemorativa del pasado martes 1° y los actos del miércoles 2.

Satragni comenzó destacando la importancia de la vigilia anual como un momento profundamente personal y emotivo para todos los veteranos. «La vigilia es algo muy personal para nosotros, los veteranos. Ahí nos atraviesa todo: la política, las entidades, los vecinos… Ahí no hay ideologías. Es un momento donde todos recordamos a los que quedaron en Malvinas, los verdaderos héroes», expresó Satragni.

El veterano reconoció que cada año es diferente, pero las emociones son constantes: «Lo vivo con mucha emoción, tengo sensaciones cruzadas, recuerdos…». Y destacó cómo el evento ha ido evolucionando con la participación de más actores sociales: “Gracias a la comisión organizadora, en los últimos años pudimos relajarnos un poco más y empezar a disfrutar. Antes estábamos pendientes de todo”.

Sobre el acto protocolar que se realiza al día siguiente de la vigilia, Alejandro aclaró: “Ahí es como que lo dejamos en manos del municipio. Ellos organizan y nos consultan, pero nosotros ya lo vivimos desde otro lugar, un poco más tranquilos”.

Al abordar cómo ha cambiado la percepción de Malvinas a lo largo del tiempo, Satragni reconoció una transformación significativa. «En la primera etapa, era desmalvinizar; nos sentíamos perdedores», recordó.

Sin embargo, destacó el progreso logrado en las últimas décadas: «Hoy vemos cómo hemos madurado como sociedad. Ahora comprendemos la importancia de hablar de Malvinas, de transmitirlo a las nuevas generaciones y hoy entendemos que está bien que haya distintas miradas. Yo soy lo que soy por mi historia, y mi historia fue cambiando”.

«NOSOTROS VAMOS A ESTAR SIEMPRE DETRÁS»

En el contexto de los 150 años del Distrito, Satragni expresó su orgullo por formar parte de la comunidad. «Somos hijos de Brandsen, hemos crecido aquí, trabajado aquí. Participar en los festejos es un privilegio, una manera de honrar también a los que nacieron aquí y fueron parte de la historia de la localidad», afirmó con convicción.

Al ser consultado sobre las expectativas diplomáticas respecto a Malvinas, Satragni mostró un compromiso inquebrantable. «No vamos a parar de malvinizar hasta que haya algún acuerdo con Inglaterra. Seguiremos luchando por lo que es nuestro», declaró con determinación.

“Aunque algunos gobiernos quieran olvidarse, no van a poder. Porque nosotros vamos a estar siempre detrás, jodiendo, diciendo, recordando. Hasta que la vida se termine, vamos a seguir malvinizando”.

VOLVER A LAS ISLAS

Alejandro también compartió la experiencia de su regreso a las islas en 2019 junto a otro veterano, Raúl Orué: “Estuvimos siete días. Recorrimos los campos de batalla, Puerto Argentino, London, Tumbledown… Pero lo que más quería era ir a Darwin, al cementerio. Estar ahí, entre los verdaderos héroes, fue una energía muy fuerte. Me hizo sentir chiquitito al lado de ellos”.

Y fue contundente con respecto a su situación: “Recé, lloré, y pude cerrar un círculo. No sé si volvería. Tal vez sí, si mis hijos o mis nietos me lo piden. Pero por mí solo, no lo sé”.

Finalizando la entrevista, Satragni expresó su agradecimiento por la oportunidad de compartir su historia y su compromiso con la causa. «Gracias por este espacio para malvinizar y para mostrar nuestro orgullo», concluyó, dejando en claro su firme convicción de seguir adelante con la memoria de Malvinas y el legado de Brandsen.

ESCUCHÁ LA NOTA

