La concejal dialogó con Grassi.com y habló de “falta de coherencia” del discurso del intendente Raitelli con respecto al área de Desarrollo Social.

El último sábado, fue entrevistada Florencia Arrechea en el programa Grassi.com. La actual concejal del bloque Juntos por el cambio y ex subsecretaria municipal de Desarrollo Social dio su parecer con respecto al discurso del intendente Raitelli en la apertura de las sesiones ordinarias, el cual tuvo un fuerte énfasis en lo social.

“Tenía expectativas respecto de lo que iba a decir Fernando en la apertura, porque obviamente, más allá de todo lo malo o lo bueno que se pueda ver expresado en su discurso y en en sus ideas este, la apertura es un acto para todos los que hacemos política y tenemos espíritu democrático. Es una celebración, más allá de que nosotros en este caso hayamos perdido las elecciones”, comenzó diciendo Arrechea ante los micrófonos de Estación Radio.

Remarcó que las palabras de Raitelli le parecieron “con sabor a poco en relación a todo lo que había prometido y a lo que había criticado. Él hizo una campaña con un perfil bastante alto, con muchas críticas hacia la gestión. Nos calificó siempre de no saber gestionar, básicamente, y me pareció que eso no se vio este reflejado después en lo que el proyectó intentó proyectar para su gestión. Pensé que brindaría un plan de gobierno y me parecieron casi expresiones de deseo”.

Arrechea reconoce que no pareció ver esas propuestas en el primer discurso del intendente y más que nada lo que tiene que ver con “la resolución de problemas reales de Brandsen, como son la salud, desarrollo social, finanzas y servicios que son, las que les resuelven la diaria a los vecinos”.

Dice que le pareció “bastante llamativo” el relato que hizo el actual Jefe Comunal con respecto a la gestión de Daniel Cappelletti y el hincapié hacia desarrollo social y salud que fueron dos áreas “extremadamente sensibles, que tienen una gran cantidad de agentes municipales trabajando y poniendo el cuerpo todos los días. Así como me pareció llamativo que la única secretaria de gabinete que estaba sentada en primera línea fuera esa (Sandra Gallardo)”.

Y detalló cómo dejaron el área en el momento del cambio de gobierno: “Nosotros en Desarrollo dejamos las oficinas funcionando en muy buen estado, está el inventario. De hecho, tuvimos transición con Sandra una o dos semanas antes de asumir”. Arrechea afirma que se le mostró todo y se le explicó cómo funcionaba.

“El intendente dijo que no había registro a fin de año de las personas que nosotros asistíamos, eso tiene hasta falta de coherencia porque no se puede comprar mercadería o lo que sea, si no se tiene la documentación para avalar esa compra”, agrega y critica al gobierno provincial de Axel Kicillof: “Provincia no nos mandaba la mercadería. Nosotros la comprábamos cada 3 meses para tener 2000 bolsones por mes”.

La concejal Arrechea explica que una vez entregada la mercadería se debía hacer la rendición contable con documentación firmada y encuestas para los beneficiarios. “Se va elaborando una planilla en Excel donde vas teniendo todo el dato barrio por barrio, para que cuando vos vas a entregar la mercadería tengas el listado de las personas que pueden retirar y esas te firman al costado. Eso después se acompaña al expediente de compra porque si no tuviéramos eso, no le podríamos pagar al proveedor y el Tribunal de Cuentas nos hubiera hecho cargo”.

Documentación preservada

La entrevistada asegura que es un dato que puede revisarse y que fueron felicitados por el Tribunal de Cuentas por la gestión. “La administración pública tiene un sistema, el documento estrella de Desarrollo Social es la encuesta social que está hecha por un trabajador profesional con matrícula. Es decir, cada trabajador social en desarrollo tenía un tema asignado; seguridad alimentaria, materiales y mejoramiento habitacional, salud; mantenimiento de centros de asistencia infantil; trabajadores del sistema de salud”.

Arrechea subraya que todas las encuestas se archivaron en cajas por año y los listados de Excel contenían los datos con los listados y las distintas necesidades del vecino. Y entiende que es muy difícil que eso no esté porque el Tribunal de Cuentas podría exigir los datos en cualquier momento. “Las cajas quedaron guardadas en Desarrollo, en unos muebles que teníamos de ficheros, porque esa documentación hay que preservarla”.

Aclaró que, en el traspaso, la actual secretaria Sandra Gallardo habló con cada una de las trabajadoras sociales y Florencia aclaró que las computadoras no fueron formateadas: “Había dos. Tenían contenido personal y el trabajo personal de 8 años. Solamente nos llevamos nos llevamos el trabajo personal, los convenios, o lo que habíamos proyectado. De hecho, yo tengo mails del 5 de diciembre que se los mandé a Sandra con proyectos para presentar y que significaban dinero”.

También expresó que en diciembre se recibió un cargamento de leche y que en el traspaso municipal, Daniel Cappelletti y Fernando Raitelli “gestionaron para que venga una partida de mercadería desde Provincia porque no pudimos entregar y como no teníamos para comprar mercadería, no queríamos dejarles la deuda”.

Por último, se le consultó si creía que la crítica tenía animosidad hacia su persona y contestó: “Yo siempre creo en la buena fe de la gente. Prefiero creer en eso, que es un error, que es parte de la política”.

Y respeta la decisión de mudar las oficinas de Desarrollo, pero “me parece terrible que funcione en un local partidario. En esa tónica aseguró que muchas encuestas que se realizaron en diciembre, tuvieron lugar “en la biblioteca popular del barrio Las Mandarinas. O sea, los trabajadores sociales de la Municipalidad tuvieron que ir a hacer encuestas a una biblioteca que es partidaria. Eso es una decisión política que tiene que ver con la ideología de cada uno. Yo no lo haría, así como tampoco me sacaría una foto dándole un bidón de agua o un paquete de polenta a una persona”.

