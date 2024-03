El concejal del bloque JxC dialogó con este portal y expresó sus sensaciones tras los dichos del intendente en la apertura de las Sesiones Ordinarias del HCD.

Juan Franco – InfoBrandsen

Tras la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, el concejal por el bloque de Juntos por el Cambio, Juan Cruz Salgueiro, fue consultado por InfoBrandsen para conocer su análisis y su opinión del discurso del intendente Fernando Raitelli, la cual fue muy crítica con la gestión anterior.

“Hay mucho de simbolismo que uno puede ver en una foto. En primer lugar, lo que veo en este primer discurso del intendente y que me llamó la atención es con respecto al gran gabinete que se ha armado. Desde mi lugar me parecía un organigrama exagerado y lo planteé en la sesión del 5 de enero”, comenzó diciendo Salgueiro.

E hizo un detallado análisis de donde estuvo cada uno de los participantes en el Museo: “La idea es mostrar un gabinete sólido que a mi entender todavía no se ha logrado armar y hace que su primer discurso necesite del sustento y el apoyo de sus funcionarios de primera línea como el jefe de gabinete, el secretario de gobierno, el secretario de obras públicas; funcionarios que no se encontraron en la primera fila. También se puede llegar a identificar que el secretario de seguridad y protección ciudadana esté junto a la policía y cada uno estuvo por su lado. Son fotos donde no se ve una unidad o un gabinete compacto que apoye lo que lo que de alguna manera estaba manifestando el intendente”.

En esa tónica, Salgueiro notó a la secretaria de Desarrollo Social como la funcionaria más cercana al intendente en el momento del plenario y el eje más redundante dentro del discurso. “Fue en donde más o menos giró y puede llegar a generar una sospecha de que haya sido una bajada de línea. No quiero decir que se lo haya armado la secretaria, pero seguramente tuvo mucha influencia”.

A la hora de expresar su sensación con respecto al contenido de los otros puntos, el exsecretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, dijo: “Yo no veo más que una crítica hacia una gestión saliente como puede darse en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que hay cuestiones que están muy bien vistas y otras que por ahí se pueden llegar a cuestionar. Nosotros hemos tenido 8 años de gestión donde en los primeros 4, tuvimos el acompañamiento del gobierno nacional y el gobierno provincial, pero en el segundo mandato tuvimos los dos primeros años con pandemia donde no hemos recibido ningún tipo de apoyo de la provincia ni de la nación y que le hicimos frente a una situación que fue mundial con recursos propios del municipio”.

Y recalcó: “A veces hay que también resaltar las cosas positivas que tiene una gestión y no solamente encuadrar en lo que tiene que ver el funcionamiento de un lugar en principio devastado, como se dijo. Si uno recibe un municipio devastado y con crisis económica no te da lugar a crear un organigrama de 40-50 personas porque obviamente eso se paga. Si uno no tiene un municipio financiado ya no podría crear cargos, realizar los carnavales y peñas todos los fines de semana. La verdad es la realidad, entonces la realidad muestra de que el municipio no ha estado desfinanciad; se ha entregado en funcionamiento. Pueden llegar a haber faltado algunos recursos, pero es propio de una municipalidad que está funcionando.

