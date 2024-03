El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aclaró que no se implementó por ahora el pase a jornada completa de 60 escuelas por el recorte de fondos. Pero no está vinculado a la quinta hora

Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación bonaerense, esclareció cuál es la medida que se suspendió en 60 escuelas de la provincia, ante el recorte de financiamiento que hizo el gobierno nacional.

En ese sentido, dejó en claro que no se quitó la quinta hora de clase anexada hace poco más de un año atrás, sino que se suspendió la implementación de la jornada completa en establecimientos que iban a pasar de tener 4 horas de clase a 8 horas.

En tanto, Sileoni se quejó de cómo algunos medios tergiversan la información, y citó un título que puso La Nación, que expresó: “Provincia frenó la quinta hora: sorpresa y malestar”. “No es así. Forma parte de esta nueva realidad rara, extravagante, diría nuestro Gobernador, que le agrega una conflictividad innecesaria al sistema educativo”, analizó.

“La decisión que se tomó es no comenzar la implementación de la jornada completa en 60 escuelas que iban a empezar el viernes pasado. Desde hace algo más de un año atrás vienen funcionando 460 escuelas de jornada completa, más 1850 que tienen una quinta hora de clase. Lo que se ha hecho no es suspender todo lo que venía en marcha, que son como 2300 escuelas, si no suspender el inicio de 60 escuelas de jornada completa que se distribuyen en 30 distritos bonaerenses, porque la semana pasada no sabíamos si íbamos a tener fondos para pagar esta obligación”, detalló Sileoni. “Decidimos continuar con fondos del Estado provincial con las 2300 que ya venían, para esperar a que se aclare la situación”, precisó.

Explicó que tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación de la nación, acordaron que el Fondo de Incentivo Docente (FONID) no va a volver, “está eliminado y enterrado, ya fue como dicen los jóvenes”, pero señaló que el pase a jornada completa “tiene una posibilidad de seguir continuando”.

El exministro de Educación nacional enumeró los recortes efectuados por el gobierno nacional que afectan al sistema educativo y dejó en claro que hay medidas, como la de alcanzar jornada completa en algunos establecimientos, que hay que intentar implementar y “no volver atrás”.

“Se cortó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, de 45.000 millones de pesos, se cortó la obra pública, 1000 obras de las cuales 60 son educativas. Pasar de 4 horas a 8 no se hace de un día para otro, es una adaptación familiar importante, algunas familias se resisten, les tuvimos que explicarles, compromete a más de 600.000 chicos en la provincia de Buenos Aires”, puntualizó.

“Queremos dar los pasos que podemos dar y no queremos volver atrás. Es una de las propuestas más virtuosas y la tomamos con el Ministerio de Educación en 2023, y se acordó que iba a hacerse cargo hasta diciembre de 2027, está escrito eso”, añadió.

Sobre el impacto que tiene el recorte del FONID, Sileoni sostuvo que equivale a “14.000 millones de pesos por mes, lo que es 30.000 pesos por cargo para cada docente, una suma importante”. Si bien indicó que se pudo afrontar el pago en enero con fondos provinciales, aclaró que “no sabemos si lo vamos a poder hacer en febrero, todas las provincias están en la misma situación y otras provincias no lo pagaron”.

No obstante, señaló que “hay fondos de Nación que nos deben del año pasado que podría servir para amortiguar la ausencia del FONID, es una deuda de cinco meses respecto del fondo 2023 y aseguraron que eso se va a pagar”.

