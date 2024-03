Cristian Arce fue el gran destacado entre más de 900 choferes.

Unión Platense celebró la 9° Edición del “Scoring de Conductores”. Este reconocimiento destacó a los mejores diez choferes de transporte público de pasajeros de la región, entre los casi 900 participantes del año 2023, con importantes premios como tablets, televisores smart y notebook de última generación.

El evento, del que participaron autoridades, personal jerárquico, participantes finalistas, familiares, amigos y allegados, cumplirá 10 años de existencia siendo un programa de incentivo promovido por las empresas Unión Platense, Transportes La Unión y Expreso La Plata que se realiza a través de la suma y resta de puntos durante el periodo anual con el objetivo de mejorar el trabajo del plantel de choferes y brindar una mejor asistencia y bienestar al campo de la seguridad.

El gran ganador de la jornada fue Cristian Arce, quien hace 8 años conduce para Unión Platense y habitualmente recorre el tramo La Plata – Magdalena – Verónica. Fue consultado por InfoBrandsen tras haber sido distinguido y dijo: “Estoy orgulloso y muy agradecido. Es la primera vez que recibo un reconocimiento así.”.

“¿Qué me llevó a ser el número 1? Elegí ser conductor. Amo mi profesión, amo mi trabajo”. Y agradeció a UP por el premio: “La empresa es excelente y no me puedo quejar de nada”.

Conductores reconocidos

1- Cristian Daniel Arce – Larga Distancia

2- Mario Adrián Del Curto – Línea 518

3- Matías Hernán Lencina – Línea Este

4- Marcelo Daniel Mendoza – Línea Este

5- Héctor Omar Pizarro – Línea 520

6- Nicolás Sánchez Jounio – Línea Top

7- Gabriel Alejandro Zappia – Línea Sur

8- Fabián Ramón Blanco – Línea 202

9- Diego Marcelo Giménez – Línea 418

10- Matías Ezequiel Pérez – Línea 202

