Cuándo se casa Carolina Amoroso y cuál será el destino de su luna de miel

La periodista de política y el músico participaron en una entrevista mano a mano con la revista Gente y brindaron detalles sobre su casamiento. “Ese día cumple años mi papá”, contó.

La periodista de política Carolina Amoroso decidió romper con el silencio que mantenía sobre su vida privada y en mayo del 2023 decidió oficializar su historia de amor con Guido Covini, guitarrista en la banda de rock Parientes al cual conoció a través de Instagram, red social por la que confirmaron la relación.

A poco menos de un año de haber oficializado la relación amorosa, la periodista y el cantante decidieron casarse y ya planean cómo será y cuál es el destino para festejar su luna de miel. En diálogo con la revista Gente, ambos contaron detalles de la boda que se realizará el 27 de abril, día en el que cumple años el papá de Caro. “Mi papá tendrá su torta y su momento dentro de la fiesta”, detalló sobre la intimidad del festejo que se realizará en Pilar y tendrá a 200 invitados.

“No fue difícil porque desde el primer momento pensamos en ser libres de invitar a quienes queríamos invitar. Y bueno, dentro de toda esa gente hay muchos amigos y familia de Junín, de Brandsen, que van a venir a acompañarnos a ese momento. Así como familiares que vienen del extranjero y amigos de la vida de cada uno”, contó Guido sobre el armado de la lista.

Más tarde, Amoroso contó las sensaciones que le provocan los preparativos: “ Para mí lo más emocionante fue la propuesta y lo que vino después… ver que tanta gente se está movilizando para venir desde distintos lugares, incluso desde muy lejos para acompañarnos en este momento”.

La despedida de soltero ya está programada para Carolina, aunque el destino al que irá junto a sus amigas es reservado: “Mis amigas me prepararon un viaje sorpresa, así que no sé a donde me llevan ni mucho menos. Solo estoy segura que nos vamos a divertir mucho porque me conocen muy bien”, afirmó, mientras que Guido contó que él se irá “de gira con la banda”.

La luna de miel, con destino confirmado

“Ya tenemos los pasajes. Nos vamos a Europa. Estamos aún definiendo muchas cosas, qué ciudades visitar y demás, pero tenemos muchas ganas de hacer este viaje juntos. Además, nosotros tenemos un vínculo muy familiar con Italia. Los dos somos descendientes de italianos: ella tiene familia ahí, así que teníamos ganas de ir a hacer simbólicamente un casamiento a la capilla del pueblo de los abuelos, de los nonos”, detalló Covini.

Mientras que Caro agregó: “Si, es un lugar que a los dos nos fascina y es un lugar con una conexión emocional muy linda. No sé si haremos una boda más, pero sin duda será algo muy simbólico para ambos”.

FUENTE: www.lmneuquen.com

