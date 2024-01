En el Ejecutivo lo acusan de haber filtrado información sobre la última reunión del Gabinete nacional. El área pasará ahora a ser una Secretaría.

Un fuerte cimbronazo político sacude por estas horas al Gobierno que conduce Javier Milei y es que la filtración de varios datos del encuentro que el presidente mantuvo con su Gabinete de ministros desembocó en el despido del titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro. El funcionario se convirtió en la primera baja del Ejecutivo nacional, a tan solo un mes y medio de haber llegado a la Casa Rosada.

Según trascendió, el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, le pidió la renuncia a Ferraro tras responsabilizarlo por filtrar información sensible de la reunión de ministros realizada el último jueves por la mañana. La decisión fue confirmada a última hora del día en medio los fuertes rumores sobre cambios en el equipo de ministros de La Libertad Avanza (LLA).

En el entorno de Milei culparon al ahora extitular de Infraestructura por supuestamente haber sido quien filtró a la prensa la advertencia del jefe de Estado contra los gobernadores por los recursos que podría quitarles si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso. En un momento tan sensible para la aprobación o no del paquete de medidas que impulsa el Gobierno, esa información no cayó nada bien en las provincias y en los legisladores y empantanó las negociaciones que intentan llevar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos a buen puerto.

Horas después de un día en el que se tensó aún más el diálogo con los mandatarios provinciales y que los votos para la mega norma no están asegurados, Ferraro salió eyectado de la gestión que arrancó el 10 de diciembre pasado. El funcionario estuvo durante 45 a cargo del Ministerio de Infraestructura, que incluye las áreas clave de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones.

Con esta decisión también cambia el organigrama del Gobierno, ya que Infraestructura se reducirá al rango de secretaría y sus funciones quedarán a cargo del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien asumirá más poder y protagonismo en el gobierno.

Ferraro había sido de los primeros ministros confirmados por Milei, incluso antes de asumir como presidente. Tenía experiencia en el sector público-privado, habiéndose puesto al frente de iniciativas PPP en 2017 y 2019 como director de KPMG Argentina, firma global que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

Fuente: 0221

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar