El intendente de Unión por la Patria mostró su descontento por las medidas desregulatorias implementadas por el gobierno nacional y que repercutieron negativamente en el distrito. Asimismo, destacó el trabajo del gobernador bonaerense para acompañar las necesidades de los 135 municipios.

Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, dialogó en exclusiva con CRONOS sobre el panorama socio-económico luego de las medidas anunciadas por Javier Milei. En ese sentido, explicó cómo lo afectará en su segunda gestión local y detalló la importancia de que Axel Kicillof haya sido reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Las medidas que tomó el Presidente electo profundizan la crisis social y económica que estaban viviendo los argentinos y argentinas. Para nada muchas de estas medidas son paliativas, una mejora o un aliciente para los bonaerenses. Lo que nosotros vemos es que está profundizando la crisis de la cual veníamos y pega no solamente en lo económico/familiar sino también socialmente”, inició.

En esa línea, el alcalde bonaerense se mostró preocupado por el valor de los alimentos que repercutió negativamente en muchas familias “que no tenían que recurrir al municipio como primera puerta”. “Estamos viendo con mucha fuerza la pérdida de empleo y el gran deterioro en materia de la canasta básica”, agregó.

Respecto a la obra pública, Mantegazza afirmó que impacta “muy fuerte” su paralización en la localidad. “Todo lo que tenía que ver con jurisdicción nacional no tiene continuidad y por ahora el nuevo gobierno no está cumpliendo los contratos. Por lo menos aquí en San Vicente no tenemos comunicación, no hay contraparte en los Ministerios y todas las obras han sido abandonadas”, argumentó.

De igual manera, el intendente peronista expresó que se encuentra trabajando “con mucha fuerza” junto a la provincia de Buenos Aires y con los recursos municipales para seguir acompañando a los sanvicentinos.

Consultado sobre su nueva gestión, el jefe comunal bonaerense tomó como una “enorme responsabilidad” el gran apoyo obtenido en las últimas elecciones y explicó los posibles motivos de su triunfo: “Tiene que ver con intentar representar de la mejor manera, con ponernos al frente en una gestión de cercanía y de no mirar para el costado, sino que de trabajar de manera cotidiana con los programas, convenios y acciones que tenemos”.

Asimismo, remarcó que destinaron “el 100% del Fondo Educativo” para la construcción de escuelas, lo que generó “un proceso de trabajo muy importante, con mucha cercanía y eso permitió construir una agenda en común con los vecinos de San Vicente”.

De cara a su segunda gestión, el alcalde de San Vicente prometió mantener la “gestión de cercanía” y seguir trabajando “de manera participativa y cotidiana” con los vecinos de la ciudad y con el sector industrial, comercial y desarrollista. “Trabajo, trabajo y trabajo para que la ciudad esté todos los días un poquito mejor”, le aseguró a CRONOS.

Finalmente, Mantegazza tomó como “clave” la reelección de Kicillof en Provincia y destacó que “ha sabido interpretar al pueblo bonaerense”, ya que se puso una agenda al frente con trabajo y programas, acompañando a cada uno de los gobiernos locales.

“Axel va a ser un dirigente de los que expresen sin duda una renovación profunda en la política argentina y creo que será clave para cada uno de los gobiernos locales en estos cuatros años que tenemos por delante para poder seguir llevando una gestión que sea justa y siga llevando mejoras al pueblo bonaerense”, sentenció.

Fuente: Cronos

