El simple hecho de que aquellos que entienden del tema “de la basura”, pertenezcan al partido que pertenezcan, no se junten a debatir qué debemos hacer en Brandsen, nos lleva a ser testigos de críticas cruzadas, que por lo general se dan en off. Claro que cada uno demuestra tener un porcentaje de razón, pero mucho más claro es ver la realidad lamentable en que se encuentra el tratamiento de residuos en nuestra ciudad. En una conversación realizada el pasado sábado en Grassi.com, Héctor Moretti, miembro de Vecinos por un Brandsen Ecológico, compartió sus inquietudes sobre la gestión de residuos en la localidad. Desde “estar al borde del colapso” de la planta de reciclado hasta la falta de campañas de concientización, Moretti pintó un panorama crítico que exige atención.

Héctor Moretti

Se lo consultó por la efectividad de relleno sanitario regional que se había inaugurado hace pocos años y serviría para ser utilizado por los distritos que rodean a La Plata. Al respecto manifestó, “en ese momento se lo habilitó a Carlos García para incorporarse a la región capital. Esa planta iba a llevar un tratamiento mecánico biológico, pero el tema es que el tratamiento mecánico biológico funciona siempre y cuando haya separación de residuos, si no los hay es imposible hacer un tratamiento mecánico biológico, porque este tratamiento no separa lo orgánico de lo inorgánico. Si no viene separado en origen es imposible. Los demás municipios que formaban la región capital no cumplieron con el compromiso de separar en origen y por lo tanto la idea que había, no se pudo realizar. Fue todo un guitarreo y no funcionó”.

Respecto al porqué se llega a esta situación Moretti fue directo a la responsabilidad de quienes manejaron la planta y a las autoridades municipales, indicando “lo entiendo, lo sé. Todos estos funcionarios que seguramente van a aparecer a hablar después que yo hable con vos, fueron funcionarios en diferentes gestiones y te hablan de que habría que haber llevado al regional y que había que haber hecho esto y lo otro, cuando ellos estuvieron no lo hicieron. También te van a decir que no lo hicieron porque no los dejaron. Si soy funcionario y estoy convencido que hay que hacer algo y no me lo dejan hacer, yo tomo mis cosas y me voy a mi casa. Pero tranquilos, se quedaron cuatro, ocho años, cumpliendo con el mandato de hacer lo más económico para el municipio que era amontonar la basura, hoy tenemos 4 hectáreas de basura amontonada, montañas de basura.

Después escuchas que aparece un intendente que dice “lo que pasa que los llevaron (a los Vecinos ecológicos) a ver la planta unos días después de la gran tormenta”. Y bueno; el viento es muy inteligente, amontona toda la basura en un mismo lugar y además en lugar de llover agua, llueve basura. Piensan que somos estúpidos, uno escucha eso y se indigna. ¿Cuántas fotos tienen del intendente visitando la planta?, ninguna. Van a encontrar fotos cuando planta un arbolito, inaugurando media cuadra de asfalto, algún cordón cuneta, una placita, alguna fiesta folclórica, el festival de la Tranquera o el festival de la Danza en la Plaza H. Irigoyen, pero ¿cuántas en la planta de tratamiento de residuos o en la planta depuradora?”

Habló sobre la prohibición que existe, “Además, esa planta tiene prohibido tratar residuos orgánicos sobre la tierra, solamente se pueden separar residuos y hay 4 hectáreas de residuos amontonados”.

Destacó que, en el Gobierno de Arias, entre el 2011 y el 2015 se hizo un trabajo ordenado y “se separaban 22 productos de lo seco, hoy si no recuerdo mal solamente se separan 7 u 8. También reconozco que en ese momento la gente separaba mejor en sus casas. Hoy no lo hacen y es por falta de campaña”

La falta de campañas de separación de residuos es un tema candente. Moretti compartió anécdotas sobre el comportamiento de la comunidad, destacando la necesidad de educación”

Al discutir la planta de reciclado local, Moretti comparó su funcionamiento con una planta de curado de basura, advirtiendo sobre el inminente colapso. “La planta está a punto de colapsar, es como una bomba de tiempo”, advirtió, llamando la atención sobre la urgencia de abordar los problemas antes de que empeoren. Nosotros íbamos a las escuelas a explicar y concientizar, sin embargo, ahora tenemos la entrada prohibida en las escuelas

Por otro lado, mostró su preocupación sobre el nuevo playón de Camiones, cuestionando la insistencia de cambiar reglamentaciones para proyectos potencialmente prohibidos en el futuro. “Es gastar recursos para algo que después no es viable”, señaló, destacando la necesidad de una planificación más estratégica.

Moretti mencionó una reunión pendiente con el actual director de política ambiental Ignacio Storni. Y agregó que, aunque aún no se han abordado las preocupaciones directamente, la esperanza reside en la voluntad política local para encontrar soluciones a estos desafíos apremiantes.

NOTA COMPLETA EN EL SIGUIENTE AUDIO

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar