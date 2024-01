Fuente: boxeodeprimera_tycsports

Sol Baumstarh vs. Leiryn Flores

Título Latino Minimosca CMB – Título Sudamericano Minimosca

En el combate de semifondo de la noche, Sol Baumstarh venció por puntos en fallo dividido a Leiryn Flores.

Nada se dio como esperaba Baumstarh si tenemos en cuenta su 2023. Desde el inicio Flores hizo uso de su alcance y a su vez le hizo sentir su gran porcentaje de nocaut a la representante de Brandsen.

En el segundo round, y tras una caída no contabilizada a la argentina, llegó un curioso momento: con un cruce de cruzados, ambas boxeadoras se fueron a la lona simultaneamente. Analía Maradona, la tercera mujer sobre el ring, no tuvo inconvenientes en continuar las cuentas ya que las dos púgiles se pusieron de pie al instante.

A partir del cuarto asalto, Baumstarh con una hemorragia nasal, empezó a mostrar mayor solidez y a emparejar las acciones que hasta ese momento le eran adversas.

En el noveno round, y tras un octavo donde Flores había recuperado la ventaja, una combinación de golpes de poder por parte de la bonaerense envió a la lona a la venezolana que tras superar la cuenta de protección hizo todo lo que estuvo a su alcance para sobrevivir los últimos segundos ante la persecución de la argentina.

Finalmente la pelea llegó a la decisión de las tarjetas. Allí Javier Geido vio ganadora a Flores por 96-93, mismo resultado que Marcos Barbero le dio a Baumstarh. Carolina Mayorquim la vio aun más cerrada otorgando la victoria a la campeona por 95-94.

Con este resultado, Baumstarh mejoró su récord a 10-6-1, 7KO mientras que Flores quedó 21-5-1, 17KO.

La Picante defenderá sus títulos ante la venezolana Flores en un combate a 10 asaltos y quiere seguir revalidando su presente.

En el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), el próximo sábado 13 de enero, se realizará la primera edición del año de La Leyenda Continúa. Bajo la producción de OR Promotions, los nombres más calientes de la temporada, como Sol “La Picante” Baumstarh y Junior “El Demonio” Zárate, se subirán al ring para regalar veladas de alto vuelo. Las peleas serán televisadas desde las 23.00 por TyC Sports.

Sol “La Picante” Baumstarh (9-6-1, 7ko) se enfrentará a la venezolana Leiryn “La China” Flores (21-4-1, 17ko) para defender sus títulos minimosca sudamericano y latino CMB en un combate a 10 rounds.

No hay un resumen del 2023 que no la tenga presente, y no hay pronóstico que no la considere como una de las boxeadoras que están para cosas grandes en 2024. La Picante, de 25 años (#13 en el ranking minimosca CMB) y la mejor noqueadora de Argentina, expondrá su doble corona y así sumar en su racha de cuatro victorias antes del límite.

La que buscará frenarla será La China Flores, oriunda de Caracas, que cuenta con experiencia internacional y pasado en la Selección Nacional. La bolivariana, que además se enfrentó ante Kenia Enriquez por el título mundial, buscará vengar su derrota de noviembre pasado en Córdoba frente a Carla Merino, a la que le dio una pelea muy dura y dejó cierta polémica tras el fallo.

La velada se completará con las peleas entre Braian Pérez vs. Sergio Micelucci; Junior “El Demonio” Zárate vs. Luis “La Mole” Golindano; y la pelea estelar entre Ayrton “Pacman” Giménez vs. Walter Gauchez.

Quien también estaba en la grilla era Leandro “El Cirujano” López (7-0-1, 3ko) y su rival era César “Pachorra” Pérez (6-27-6) pero finalmente el invicto de Brandsen no será de la velada por problemas de salud. López necesita meterse con ritmo en este 2024, después de un año con poca actividad debido a una lesión.

Fuente: Filo News

