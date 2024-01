Qué pasará con el precio de los siete cortes de carne preferidos por los argentinos que ahora se pueden exportar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó la exportación de los 7 cortes populares que el Gobierno de Alberto Fernández había prohibido exportar desde enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Se trata del asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.

En la misma línea, Leonardo Rafael, de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), opina que la liberación de exportaciones de esos siete cortes no debería generar ningún perjuicio ni mejora para el consumo interno. “No mueve la aguja, es más que nada para la tribuna, no va a beneficiar ni perjudicar. Estos cortes no te bajan el valor de la carne ni te generan más kilos para el consumo interno, es una mentira eso. Y afuera ese producto tiene colocación”, asegura.