Franco Mottola, recientemente nombrado director del Hospital de Brandsen, dio detalles reveladores en una entrevista exclusiva en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7. Asumiendo su nuevo cargo hace aproximadamente 15 días, Mottola expresó su compromiso y entusiasmo por abordar los desafíos significativos que enfrenta la institución.



Sobre las necesidades más urgentes y criticas Mottola señaló las carencias fundamentales del hospital, incluida la falta de suministros básicos como agujas, jeringas y gasas. Incluso mencionó la escasez de alimentos para el personal médico de guardia, “el último tiempo se le debía a los proveedores y por una razón lógica y justa, no entregaban alimentos entre otras cosas”, agregó.

Franco Mottola



En el noticiero del canal local que conduce Miguel Sotelo Héctor Moretti y Cristina Juliarena indicaron que fueron invitados a ver y comprobar la cantidad de cajas con material patogénico que se encontraba en el Hospital. El director confirmó la presencia de una cantidad significativa de material patogénico almacenado de manera inapropiada, lo que plantea riesgos para la salud.

Consultado si estando en la institución hospitalaria desde hace diez años no estaba al tanto de estos elementos descartables y peligrosos, Mottola manifestó no estar en conocimiento de esta situación antes de asumir su cargo, a pesar de estar en la institución durante todo ese tiempo, indicando “hay muchas cosas que no te enteras, uno va a trabajar y luego te vas a tu casa. Los pormenores con detalles no los conoces. Así como nos encontramos con todo eso, nos encontramos con algunas áreas que faltan profesionales médicos. Por otro lado, nos encontramos con un personal muy predispuesto a trabajar y a sacar adelante el hospital. Es gente que hace años está trabajando y tiene puesta la camiseta de la institución. Nos apoyaron en todo momento y se pusieron a disposición para trabajar en forma mancomunada y sacar esto adelante”

Contrariamente a lo denunciado públicamente sobre que no se estaban llevando a cabo cirugías ni partos, el actual director aclaró que los partos están en curso, pero admitió retrasos en cirugías programadas debido a la falta de insumos.

Se refirió a la intervención de la Dra. Laura Reale, del equipo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que en la actualidad ocupa el cargo de Secretaria de Salud de Brandsen, indicando “visitó el hospital y expresó su compromiso para abordar la situación crítica. Mottola elogió su disposición y esfuerzos para cubrir las urgencias”.

“En el hospital hay que trabajar mucho”, expresó y reveló planes para su reorganización, especialmente en la asignación de turnos y atención en consultorios externos. También destacó la necesidad de mejorar los salarios y proporcionar incentivos para el personal médico.

Mencionó la posibilidad de establecer conexiones más sólidas con el gobierno provincial para obtener apoyo y recursos adicionales.

La entrevista completa con el Dr. Franco Mottola proporciona una visión detallada de los desafíos y compromisos asumidos por el nuevo director del Hospital de Brandsen. Para escuchar la conversación completa y obtener más información les dejamos el video de la entrevista completa

