El Secretario de Gobierno de nuestra Ciudad, explicó desafíos y perspectivas del nuevo gobierno comunal encabezado por Fernando Raitelli. Designaciones, tasas y deudas, entre los temas abordados.

El Secretario de Gobierno local, Gustavo Ríos, brindó una visión profunda sobre los retos que enfrenta la recién asumida administración municipal de Fernando Raitelli. Desde la deuda millonaria hasta los desafíos económicos nacionales, Ríos ofreció un análisis detallado del estado actual del municipio. Lo hizo en el programa Grassi.com que se emite cada sábado por Estación Radio 90.7.

Ríos expuso la situación crítica del municipio, subrayando desafíos y carencias en diversas áreas. “Se espera conocer la verdadera magnitud de la deuda al cierre del ejercicio presupuestario”, subrayó.

Fue consultado sobre la creación de la Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Desarrollo para la Comunidad, ya que durante la campaña se habló de un “municipio sobredimensionado” y si ciertos nombramientos como el de Gabriela Cienfuegos no significaban una contradicción.

“Te voy a corregir porque el cargo de Gabriela (Desarrollo para la Comunidad) existió siempre. En todo caso, ahora se le puso otro nombre o se le va a intentar poner otro nombre; es el que desarrollaba Juan Cruz Salgueiro. Te corrijo: el cargo existía y no se agrega nada. Por otro lado, es cierto que se creó la Jefatura de Gabinete, pero también es cierto que el municipio no funcionaba. Es decir, si vos me decís que con la estructura que estaba vigente las cosas estaban de mil maravillas, yo te digo que tenés razón. De todos modos, ahora dejame criticarte a vos; suena un poco berreta esa crítica, porque la creación de un cargo no habla de austeridad o no austeridad. La austeridad pasa por otros lugares. Por ejemplo, existe la necesidad de que todo el mundo trabaje, la forma de generar mejor recaudación y hacer más eficientes los servicios”, detalló Gustavo Ríos ante la consulta de la mesa.

Gustavo Ríos

El funcionario reconoció una deuda significativa con comerciantes y proveedores locales. Ríos reveló que “se están llevando a cabo negociaciones para establecer un plan de pago y cumplir con las obligaciones pendientes”. El Secretario de Gobierno destacó la complejidad de asumir la gestión en un municipio desordenado, con carencias de insumos y proveedores. Indicó que “se enfatiza la necesidad de un análisis exhaustivo para comprender la magnitud real de los problemas heredados”.

La designación de delegados para los pueblos genera debate, especialmente para Gómez; algunos vecinos critican que la nueva delegada viva en otro distrito. Ríos señala la dificultad de encontrar candidatos locales con la disponibilidad y capacidad necesarias y lo importante será analizar si la gestión que realiza es buena o no.

Se hizo mención al aumento proyectado en las tasas municipales, con un enfoque en la equidad tributaria. El letrado recalcó que el aumento variará según la capacidad contributiva de cada sector y además cuentan con la complejidad adicional debido a la falta de presupuesto nacional y las incertidumbres económicas. Esto plantea desafíos para la planificación y proyección a futuro.

En la entrevista se destacó el panorama crítico que enfrenta la nueva gestión municipal de Brandsen, resaltando la importancia de la transparencia y el compromiso para superar los desafíos. A pesar de las dificultades, Ríos volvió sobre la deuda y confirmó que tratarán de establecer diálogos con proveedores y buscar soluciones a largo plazo para el bienestar del municipio. La incertidumbre económica nacional se suma a la complejidad, marcando un inicio desafiante para la administración local.

Escuchá la entrevista completa aquí:

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar