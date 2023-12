Cacho García reflexionó sobre el Radicalismo, política nacional y desafíos locales

El ex intendente Carlos “Cacho” García participó en una entrevista en el programa “Grassi.com” de Estación Radio FM 90.7, donde abordó diversos temas, desde su experiencia personal hasta la situación política actual.

Señaló que el Radicalismo ha perdido protagonismo y comentó la elección del presidente del Comité Nacional de la UCR, mostrando simpatía por la postura de no aliarse estrechamente con el gobierno de turno.

Es crítico a la política de hoy y expresa su descontento con la actual situación política, especialmente con la falta de coherencia ideológica y la pérdida de valores. Tiene y remarca reflexiones sobre la Democracia y los Partidos Políticos destacando la importancia de reorganizar los partidos para evitar divisiones profundas, haciendo hincapié en la necesidad de una base ideológica más sólida.

Mostró conformidad con la elección de Martín Lousteau, “ayer lo escuché y me gustó lo que dijo. Expresó que el Radicalismo en su posición a nivel nacional no comparte el gobierno con Cambiemos. Hay un bloque de radicales que no comparten el gobierno con Milei y van a hacer lo que históricamente ha hecho el Radicalismo, apoyar lo que está bien y no apoyar lo que ellos consideran que está mal, de acuerdo con lo que entiende el Radicalismo”

Cacho García en el reportaje realizado en Grassi.com por Estación Radio

Cuando realizó el análisis del gobierno de Alberto Fernández opinó sobre la gestión actual y sugiere que existe un modelo válido que necesita mejoras, pero no considera que esté agotado.

Critica las posiciones políticas por la falta de coherencia en algunas decisiones, como la votación sobre el impuesto a las ganancias. Debemos recordar que el Congreso eliminó el impuesto hace pocos meses y ahora será enviado otro proyecto para volver a cobrar el mismo impuesto a las ganancias a los trabajadores de mejor salario. Los mismos legisladores habrán votado una cosa y la otra

Chacho García mencionó su deseo de ver mejoras en Brandsen, instando a apoyar al intendente en lo que considere correcto. Tambien hizo una fuerte crítica por haber llegado a un acuerdo mediante el cual le asignaron la comisión de derechos humanos a quienes previamente respaldaron acciones controvertidas. Al respecto indicó “miren dónde llegamos muchachos, Alfonsín reconocido en el mundo por la política de los Derechos Humanos y terminamos votando de Presidente y Vicepresidente a quienes están con la represión, niegan los desaparecidos y reclaman por los militares. Inclusive en Brandsen pasa lo mismo, terminamos votando un candidato a intendente o candidato a concejal que hasta hace un año y medio en las redes sociales ponían el Falcon verde. Muchachos no es así. Ayer me dijeron que le dieron la Comisión de Derechos Humanos al Concejal de la Libertad Avanza. Quiero creer que no sea cierto, porque si el Peronismo lo hizo estamos mal, estamos muy mal. Flaco favor le hacemos al pueblo argentino. Esto sumado a la política económica me tiene muy preocupado y enojado, incluso con mi propio partido”

El hecho que desde el gobierno nacional se dijera que por un año se suspendía la pauta publicitaria, lo llevó a recordar una conversación previa con el periodista sobre los aportes publicitarios y señaló la importancia de consensuar mecanismos transparentes.

Chacho García cierra la entrevista instando a cambiar el enfoque para construir un futuro mejor.

Audio completo del reportaje

