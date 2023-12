El Intendente Raitelli trazó un panorama desafiante para Brandsen. Deudas, crisis en salud y gestión en marcha.

Entrevistado en el programa Grassi.com en Estación Radio FM 90.7, el Intendente Fernando Raitelli abordó temas cruciales sobre la actual situación de Brandsen. Destacó la complejidad heredada, la urgencia en el pago de sueldos y aguinaldos, como así también las dificultades en el sistema de salud y obras públicas.

Sobre deudas y recaudación Raitelli reconoció una deuda de 380 millones de pesos, destacando la transferencia de 40 millones del fondo educativo por la gestión anterior.



Dijo que la recaudación actual se sitúa en un 40%, con un 60% en la zona rural y mencionó un desafío para mejorar la situación económica. Indicó que, “con ordenanzas que van a ir al Concejo Deliberante queremos empezar a mejorar la recaudación de Brandsen. Tenemos muchísimos vecinos en barrios cerrados o en otros lugares, que todavía no están subdivididos, que no están pagando los impuestos porque no tienen los servicios, son nuevas urbanizaciones en Brandsen. Yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo… y bueno, en eso hay que trabajar porque no hay plata. En Brandsen tampoco hay plata, no hay plata ni para comprar papel higiénico para las distintas áreas del municipio, esa es la realidad”.

Respecto a los desafíos en el área de Salud el Intendente abordó la complejidad en el sistema, destacando la falta de insumos y agregando “cuando nosotros asumimos se estaban yendo los médicos del hospital. Sabemos la complejidad de nuestro sistema de salud, estamos trabajando muchísimo en una transición muy tranquila teniendo en cuenta que la sociedad de Brandsen demanda eso. Quiere que la política dialogue, que haya consensos, que no nos peleemos, sino que trabajemos juntos para que Brandsen salga adelante. Pero la situación es compleja”

Se mencionó la importancia de trabajar en la separación de residuos y educar a los vecinos para reducir la cantidad de basura.

Con relación a la gestión y colaboración, Raitelli expresó la necesidad de trabajar 14 horas al día para cambiar la realidad del municipio y evitar medidas desproporcionadas en el aumento de tasas y destacó la colaboración que están haciendo intendentes de otros distritos que quieren que a Brandsen le vaya bien.

Producto de vecinos irresponsables que tiran los residuos en lugares abiertos el Intendente admitió la existencia de microbasurales en distintas zonas y también agregó la falta de recursos para el servicio de recolección de residuos. La solución propuesta incluye trabajar en la separación de origen y educación ambiental para reducir la generación de basura.

Posible Endeudamiento:

Raitelli indicó que están buscando un endeudamiento de al menos 100 millones de pesos con la provincia para mantener operativo el municipio.

En la entrevista quedó reflejada complejidad de la situación al asumir su gestión en Brandsen. Los detalles completos del reportaje pueden ser escuchados al finalizar este resumen.

VIDEO DE LA NOTA

