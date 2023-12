Propietarios de caballos reclaman vacunas para los equinos tras la muerte de varios ejemplares

El brote de encefalomielitis equina ha despertado un enorme grado de preocupación entre los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada, además de Brandsen, y ayer hubo un corte de ruta sobre el cruce de Etcheverry y la Autovía 2 para reclamar por fumigaciones y vacunas.

Es cada vez más desesperante para los propietarios que ven morir a sus caballos, sin poder al menos haberlos vacunado antes para evitar el terrible desenlace.

Ayer, durante la mañana, decenas de personas integrantes de agrupaciones agrarias salieron para ser escuchados ya que no cuentan con la respuesta de las autoridades. Fue sobre la Ruta 2 a la altura del kilómetro 49, esperando respuestas ante esta emergencia sanitaria que está afectado a los equinos.

“No es un corte de ruta, sino el motivo de este reclamo es para que las autoridades de Senasa y los municipios no nos atienden, porque con una mentira tapan otra. Lo estamos haciendo por nuestros caballos y por nuestros animales que tanto queremos. Y no estamos siendo escuchados estamos siendo abandonados. Cuando el campo más lo necesita, no estamos pidiendo plata, ni un subsidio, estamos pidiendo una vacuna. No nos dicen cuándo van a estar las vacunas, una fumigación para aplacar la peste no cuesta nada”, remarcó José Placenti, uno de los manifestantes.

Asimismo, Luis Hernández explicó: “La gran mortandad que no se ve, que no se muestra. La desesperación de cómo se muere el caballo es muy triste. Desde Senasa nos dicen que en 15 días va a haber vacunas, pero empieza a hacer efecto en diez días y el animal se muere en dos”.

Ante esta situación, diario Hoy entrevistó al veterinario Diego ­Baldini.

—¿Desde el Senasa no se había decretado la obligatoriedad de esa vacuna? ¿Esto es así?

—Antes era una vacuna obligatoria, cualquier animal tenía que tener una vacunación anual. Lamentablemente, por una mala decisión de las autoridades de ese momento, se sacó esa obligatoriedad.

—¿Hay vacunas?

—Hay muy poco, se repartieron muy poco del laboratorio Zoetis. Ahora hay dos laboratorios nacionales produciendo, pero estamos en bache esperando que termine la producción. Suponemos que para el fin de semana próxima estarían en el canal de distribución. Es una enfermedad que tiene una muy alta morbilidad y mortalidad, gracias a Dios que el que se detectó es el virus del Oeste, que es el que más baja tasa tiene, entre un 40% un 60% de morbilidad y un 40% y 60% de mortalidad. Si fuese el del Este, estaríamos en algo mucho más preocupante. Pero no deja de ser preocupante esto, desde ya. Pero, dentro de la desgracia, nos tocó con suerte.

—¿Cuánto cuesta la vacuna?

—La más cara sale 8.000 pesos, que es la vacuna triple, que es la importada que tiene influenza y tétano; la otra sale menos de la mitad y es una por año.

—¿Puede afectar a las personas este virus?

—Sí, lamentablemente afecta a las personas. Todavía no hay ningún caso reportado y esperemos que no se reporte. Para los animales hay vacunas, pero para el humano no. La bibliografía cita que puede ser mortal o puede pasar por un simple resfrío o un pico de fiebre alta, pero a veces se desencadena con los casos graves que es la sintomatología nerviosa, que eso es lo complicado. No nos alarmemos, pero cuidémonos, mucho repelente, sobre todo al aire libre para los chicos, los adultos, para todos cuidarnos de eso.

Santiago del Estero se suma a las provincias afectadas por el virus equino

Desde la página oficial de Senasa lo último que se informó fue que se obtuvieron resultados positivos a alphavirus (encefalomielitis equina del oeste) en la provincia de Santiago del Estero, Avellaneda, Icaño, en muestras procesadas por el Instituto Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba, en equinos con síntomas nerviosos y mortandad.

Hasta el pasado miércoles se habían confirmado un total de 426 brotes positivos, contabilizando 13 por diagnóstico de laboratorio y 413 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexo epidemiológico). Las provincias donde se registraron los brotes son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Santiago del Estero.

Desde el Senasa se descartó que dentro de los establecimientos involucrados (con equinos con resultado positivo de la enfermedad o sospecha clínica) existan otras especies, que no sean équidos, que presenten sintomatología compatible con esta enfermedad.

Cabe destacar que dentro de las encefalomielitis equinas existen: Este, Oeste y Venezuela. De acuerdo a lo informado, estas son enfermedades exóticas para el país, siendo el último registro oficial de Encefalomielitis del Oeste (EEO) en 1988. La Encefalomielitis Equina Venezolana (EEV) nunca estuvo presente en nuestro país y así se declara ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

FUENTE: www.diariohoy.net

