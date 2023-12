En una entrevista exclusiva realizada por el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, el Intendente Daniel Cappelletti abordó diversos temas claves para la comunidad de Brandsen. Destacando su compromiso con la transparencia, el funcionario respondió a preguntas sobre la situación en la fiscalía, las finanzas municipales y el personal.

El intendente abordó la situación en la fiscalía, desvinculándose de problemas internos y resaltando su respeto por la división de poderes. Desmintió la interpretación del abogado Darío Saldaño, defensor de la Fiscal Mariana Albisu, quién relacionó las denuncias con el conflicto político entre Gastón Arias y Daniel Cappelletti. Negó cualquier injerencia en el funcionamiento de la fiscalía y expresó su confianza en la transición.

Daniel Cappelletti

En relación con las finanzas municipales, Cappelletti desmintió información errónea sobre la deuda y aguinaldos, asegurando que el aguinaldo rondará los 50 millones de pesos y resaltando esfuerzos por obtener pagos pendientes de la provincia. Al respecto manifestó “el aguinaldo está en el orden de los 50 millones de pesos y es a lo que estoy abocado para tratar de dejarle a Fernando y cuando asuma tenga ese ese fondo garantizado. Más allá de los de los recursos que la provincia nos está debiendo. Esta semana hemos estado tanto él por su lado y yo por el lado mío gestionando para que la provincia nos pague en tiempo y forma. Hay un compromiso de pagar las deudas antes del 31 de diciembre, cosa que creo que sería muy saludable y si eso se da, le va a venir muy bien a la nueva gestión”

Frente a críticas sobre una auditoría negativa, el intendente defendió la gestión y cuestionó la falta de conocimiento de quienes la realizaron, destacando la estabilidad y orden fiscal logrados, “quién asume como intendente es concejal y el que asume como secretario de gobierno es concejal actualmente, o sea dos personas que han tenido toda la información a su alcance. Si quieren tomen como referencia un hecho inédito y que para mí es uno de los logros que superamos, la rendición de cuenta del 2022 la envié el primero de febrero al Concejo Deliberante, la tuvieron para analizar durante todo el mes de febrero y no lo hicieron. Me preocupa mucho que tenga que venir gente de afuera para hacer una evaluación. Dejo un municipio equilibrado, ordenado, funcionando con todas las áreas y con todo el equipamiento que no tuve en el 2015. Dejo un municipio que apenas va a tener una deuda flotante del 4,99, cuando yo recibí en el 2015 un municipio con una deuda del 7,31 y en un proceso que no había una inflación como la que tenemos. Con 180 % de inflación este año, no existe antecedente para poderlo comparar. Esto se logra únicamente en un municipio ordenado, equilibrado, prolijo, honesto y transparente. Pudimos llegar a pagar los sueldos de noviembre y garantizar que va a quedar el aguinaldo para el mes de diciembre. No hay otra forma para mí. La verdad no quiero entrar en una polémica pública porque no es la relación que estamos teniendo en el traspaso de la gestión con Fernando”

Cappelletti abordó el tema del personal municipal, refutando cifras inexactas sobre la cantidad de empleados y argumentando la necesidad de ajustar la planta a las demandas del crecimiento territorial y poblacional.

En cuanto a su legado, subrayó logros como el convenio colectivo con los trabajadores municipales, la estabilidad laboral y el control eficiente del gasto en combustible.

Cappelletti concluyó expresando su satisfacción con el deber cumplido y la tranquilidad al dejar un municipio funcionando y equipado. Además, anticipó su deseo de renovación y juventud en la política local.

NOTA COMPLETA

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar