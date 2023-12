Mariano, es oriundo de nuestra Ciudad y vive en España. Allá conoció a Mónika, fanática de Héroes del Silencio y de Bunbury, quien hoy toca en Buenos Aires; la excusa perfecta para volver a los pagos y reconectar con las raíces.

Esta noche y luego de 19 meses sin subir a los escenarios, Enrique Bunbury volverá a la acción en Argentina, más precisamente en el Movistar Arena porteño. El exlíder de Héroes del Silencio se presentará ante 15.000 almas en el recinto de la calle Humboldt.

Si bien Bunbury se presenta como solista desde el año 1997, Héroes del Silencio fue la banda legendaria que lo catapultó a ser una leyenda del rock hispano. Y desde aquellos tiempos de largas melenas donde los zaragozanos transitaban “senderos de traición”, Mónika, española ella y de la misma ciudad que HDS los siguió desde el comienzo.

Hoy, más de 30 años después, vino a la Argentina para ver al vocalista, pero no lo hará sola, sino con su pareja argentina y brandseña: Mónika junto a Mariano vinieron a nuestra Ciudad en la previa al show y dialogaron amablemente con InfoBrandsen a la par de que nos dejaron un par de postales de su estadía.

A continuación, parte del artículo que publicó el diario español Heraldo:

“De los millones de seguidores de Enrique Bunbury y su música hay algunos que sobresalen en su devoción. Monika Bendecida, su nombre de guerra, también es fan de Héroes desde siempre. Ahora está en Buenos Aires con su compañero Mariano Wheeler Molinari –argentino, de Brandsen– para asistir en persona al retorno a los escenarios del aragonés. “Todo viene de un compañero del colegio, Jorge; los tenía en la carpeta y me fijé. Nos pasábamos cintas y me llegó una maqueta de Novia, Niños y Héroes con 12 ó 13 años. Gracias a él, por cierto, recuperé la entrada del concierto del 91 en La Romareda”.

Monika recuerda divertida que mis padres decían “ya se le pasará a la niña”. No se le ha pasado. De hecho, más de 30 años después de aquel concierto, la fiebre bunburiana que padece no la baja ningún antipirético. “En un incendio perdí buena parte de mi colección, pero gracias a la generosidad de amigos y artistas he ido recuperando cosas: tengo todo un altar en casa –ríe– y eso que me he deshecho de cosas para financiar este viaje. Cuando compré los billetes le dije a Mariano que era un buen momento para ver a su familia, y me dijo: “hay concierto de Bunbury, ¿verdad?”. Y así era, pero llegamos antes para pasar primero por Brandsen”.

Monika trabaja desde hace 24 años en la Federación Aragonesa de Pesca, donde realiza labores administrativas; Mariano es tatuador. “El próximo 23 de diciembre tenemos la reunión anual y antes de salir ya he dejado toda la contabilidad hecha, a falta de las últimas anotaciones. Siempre han sido muy comprensivos con mi devoción por Bunbury y Héroes. Fíjate que, en la gira de 2007, mientras hacía fila en Linacero para las entradas, mi jefe me pidió un trabajo y vino él mismo a guardarme la vez. Estuve en los cuatro conciertos españoles”.

En Buenos Aires tiene una amiga artesana con la que intercambiará complementos de Héroes. “También queremos ver a los Babasónicos y algún otro concierto. La experiencia ha empezado bien y acabará aún mejor””.

Fuente: Heraldo

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar