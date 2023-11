Un vecino de Brandsen nos escribió quejándose porque no le frenan los micros ni siquiera los que van vacíos. Nos envió un mensaje y un video que muestran la situación que vive a diario en la ruta, antes de llegar al cruce de Korn, donde espera el colectivo para ir a trabajar.

El vecino nos contó que vive unas 12 cuadras antes del cruce de Alejandro Korn y que siempre tiene problemas con los colectivos, especialmente en el horario escolar. Según nos relató, los colectivos que van llenos no paran, lo cual se entiende, pero tampoco paran los que van vacíos, lo cual es inaceptable.

“En esta ocasión saqué el celular y lo pude grabar. Siempre digo que lo voy a grabar y no lo grabo. Lo grabé. Y al colectivo, después que pasó una hora esperando, después de ese rojo pasó un chofer. Pasó un colectivo y le dije a él, estaba hablando con él. Y le mostré el video y todo. Justo me estaba quejando con él y justo estaba el inspector en Alejandro Korn a quien le mostré el video. Seguramente que él va a tomar cartas en el asunto porque le mostré el video en dos ocasiones. Me pidió que le muestre el video por segunda vez para ver el número colectivo”, nos dijo el vecino.

El video que nos envió el vecino muestra cómo un colectivo rojo pasa de largo sin parar, a pesar de que había mucho lugar en su interior y había una cola de gente esperando. El vecino nos aseguró que ese no fue el único caso y que estuvo una hora sin que le parara ningún colectivo vacío.

“La realidad es que estuvimos una hora y pasan los colectivos vacíos, vacíos los colectivos y no te paran, como el caso de ese que pasó. Que estaba vacío y no paró, no nos paró. Habiendo una cola de gente, teniendo un montón de gente en su lugar, en su colectivo. La verdad que no sé, no tienen ganas de trabajar. No sé qué me pasa. No, eso es mi reclamo”, expresó el vecino.

El vecino también nos contó que tiene registro para colectivo y que se ofrece a trabajar si necesitan personas que realmente tengan ganas de hacerlo. “Yo tengo este registro para colectivo. Si necesitan personas que realmente tengan ganas de trabajar pueden contar conmigo. Gracias”, concluyó Gonzalo, el vecino que nos escribió.

