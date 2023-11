Falleció la persona más buena y honesta que conocí en mi vida, que siemprre dio todo por su familia y su profesión, la educación pública. Ss fue mi vieja, Liliana Cúpparo y no tengo muchas palabras en estos momentos, ni consuelto tampoco. Solo quería, publicarlo como respecto a los lectores de InfoBrandsen porque no estaremos publicando noticias por unos días. Avisar también a todo aquel que la quiso, el velorio se hace en Sepelios Pourtau de 17:00 a 24:00. Lili no quería flores, si alguien tenía la intención les pedimos que ese dinero se done a la cooperadora de la Escuela 10 como ellla hubiera querido. Colaborando con la escuela pública hasta su último momento.

Muchas gracias por acompañarnos en estos tan duros momentos.

Ariel Grassi Cúpparo.

