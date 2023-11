Lo hizo el gobernador Axel Kicillof junto al ministro Nicolás Kreplak y el intendente local, Nicolás Mantegazza. El CAPS cuenta con siete consultorios para atención general, odontología, ginecología, enfermería, vacunatorio, dispensario de medicamentos, salas de espera y oficinas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Santa Clara” en la localidad de Domselaar, San Vicente, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

En ese marco, Kicillof destacó que “este centro sanitario se esperaba hace muchos años en Domselaar y viene a reforzar la atención cotidiana, la prevención y la promoción de la salud en el barrio”. “Para eso apuntamos a que la salud no quede encapsulada en cuatro paredes: este CAPS se va a convertir en un espacio de toda la comunidad, en el que se podrán articular acciones con la escuela, los clubes deportivos y la iglesia de la zona”, agregó.

“Nadie había prohibido acá la construcción de una clínica privada: fue el mercado el que no llegó porque no ve posibilidades de rentabilidad ahí donde la mayoría no puede pagar cuotas muy elevadas”, expresó el Gobernador y añadió: “El Estado es el que garantiza que haya salud, educación y asfalto en los barrios en los que para el sector privado no hay un negocio”.

Con una inversión de $180 millones, el centro de salud cuenta con siete consultorios totalmente equipados para atención general, odontología y ginecología; enfermería, vacunatorio, dispensario de medicamentos, salas de espera y oficinas. Se trata del CAPS N° 155 que inauguró el gobierno bonaerense desde diciembre de 2019.

Asimismo, Kreplak señaló que “este CAPS de 500 metros cuadrados posee consultorios para la atención de diferentes especialidades y también un SUM en el que se brindarán talleres y capacitaciones para toda la comunidad”. “Vamos a seguir trabajando para que la salud no sea un negocio al que puedan acceder unos pocos, sino un derecho para todos y todas”, indicó.

Además, el establecimiento fue dotado de una ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de emergencias, en tanto que posee además una red de datos que abarca a todas sus áreas para la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada.

Por su parte, el intendente Mantegazza remarcó: “Esta es una obra importante porque repara una deuda histórica en materia de salud con los vecinos y vecinas de Domselaar”. “Es el resultado de la decisión política de un gobierno provincial que invierte para llevar soluciones a todas las familias de nuestros municipios”, dijo.

Por último, Kicillof expresó: “La provincia de Buenos Aires tiene que seguir contribuyendo para que en nuestro país se avance hacia la ampliación de derechos y el crecimiento con inclusión”.

Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro; el secretario de Salud del municipio, Gonzalo Mechura; el diputado nacional Daniel Gollán; la legisladora bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui.

