En la estación de servicio YPF de Brandsen, los conductores se encuentran con la sorpresa de que no hay nafta disponible. La situación ha generado preocupación entre los conductores

Por otro lado, la estación de servicio Shell ha repuesto su suministro de nafta, aunque también se han registrado largas colas de autos esperando para cargar. Además, el valor de la nafta ha aumentado en el día de hoy

HABLAMOS CON DAIANA CAPPELLETTI EN CARGADA DE TURNO DE YPF

Según Daiana, encargada de turno en la estación YPF, la situación es similar a nivel nacional. Las refinerías no están entregando producto y los buques que contienen parte del producto necesario para generar lo que son las infinias todavía no han logrado entrar al país por cuestiones económicas. Esto es lo que está haciendo que estos días no tengamos lo que son los productos premium, infinia.

El resto de los productos hay, pero hay en base a lo que nos entregan. Entonces, por momentos nosotros tenemos para ofrecer y por momentos no. En el día de hoy nos llegó y solamente Diesell 500, que ya lo vendimos durante la mañana. En el día de mañana se espera que llegue algo de super y Diesel 500, pero bueno, eso depende del horario en el que nos mande YPF. En el momento que llega, nosotros empezamos a despachar y no tenemos cupo para lo que son nuestros clientes. Quizás sí, si viene algún cliente de pasoc omo camiones y demás, se hace un cupo de 100 litros, pero después para el resto, para lo que son nuestros clientes y los que consumen siempre, no tenemos ningún tipo de límite

ASI SE ENCUENTRA LA SHELL

VALORES DE HOY EN LA SHELL

