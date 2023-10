El paro será para el martes 3 y miércoles 4 debido a una serie de exigencias por parte del gremio disidente; entre ellas la reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar para los preceptores.

Nuevamente, la Lista Multicolor de Suteba, disidente del dirigente Roberto Baradel, anunció un paro de 48 horas que afectará a toda la Provincia. Debido a esto, gran cantidad de escuelas de la Región no abrirán sus puertas o tendrán sus clases afectadas.

“Con la participación de casi 5000 compañeros mediante mandatos de escuelas de 22 distritos y con más de 200 conectades en el Encuentro Provincial Docente resolvimos continuar la lucha contra el ajuste del gobierno, el FMI y las amenazas de la derecha”, detallaron a través de sus redes sociales.

El paro fue convocado para los días 3 y 4 de octubre, el martes y miércoles de esta semana, bajo las siguientes exigencias:

-Reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar en el cargo de PR, indexado mensualmente por inflación.

-En defensa de la escuela pública y gratuita.

-En defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género.

-No a las escuelas voucher ni a la privatización del sistema educativo.

-No a las reformas antieducativas como la 5ta hora.

-Construcción de escuelas y aulas necesarias.

-Universalización y ampliación del SAE, provisión de viandas a las escuelas que no tienen comedor.

-Creación de todos los cargos faltantes.

-Defensa del IPS, basta de atraso jubilatorio.

-Defensa del Estatuto Docente.

-Defensa de las FOBAs, estabilidad laboral para todes les trabajadores precarizades.

-Defensa del IOMA, plenas prestaciones sin copagos.

-Respeto al derecho a huelga, no a las faltas injustificadas.

-Aumento de emergencia para todes les trabajadores, jubilades, becas, asignaciones familiares y programas sociales. Por un ingreso de emergencia para trabajadores informales. Ningún trabajador/a debajo de la canasta familiar

-No al pago de la deuda usuraria y del pacto con el FMI. Aumento del presupuesto educativo ya.

Además, reclamaron a Suteba Provincia, presidida por Baradel, a que “convoque urgentemente a asambleas en toda la provincia para resolver las medidas a seguir, impulsando un petitorio”, como así también “promover una movilización a La Plata sobre DGCyE y Gobernación con el pliego de reivindicaciones”, entre otras exigencias.

Fuente: Info Platense

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar