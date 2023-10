La Escuela de Educación Secundaria N° 11 elige su nombre

Se invita a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria N° 11 de Brandsen a la votación para elegir su nombre. El acto se realizará en la sede de la institución ubicada en el Barrio Las Acacias los días Miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6 de Octubre entre las 14 y las 16 horas.



Es importante que la Escuela sea reconocida por un nombre que la represente, que haga a su identidad ya que esto es un derecho con el que cuenta. Estamos convencidos de que la elección debe ser tomada con el compromiso de saber que el nombre acordado democráticamente va a quedar por siempre.



Se recuerda que se elegirá entre las propuestas realizadas en primera instancia: Remedios de Escalada, Manuel Estrada, Manuel Belgrano, Primera Junta, Ana Betina Astrolog, Juan Manso, Arturo Illia, Pueblos Aborígenes, Juan Manuel de Rosas, Islas Malvinas, Italia, 17 de Agosto, Juana Azurduy, San Martín, Julieta Lantieri, Frida Kahlo, Mujeres de la Independencia, Martín Miguel de Güemes, René Favaloro, Mujeres Acacianas, Teniente Manuel Origone, Juan Domingo Perón, Las Acacias, Sargento Bautista Cabral. Están habilitados a emitir su voto los y las docentes, ex docentes, auxiliares, ex auxiliares, alumnos y alumnas, ex alumnos y ex alumnas, padres y madres.

