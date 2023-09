Aldana se comunicó con este portal para notificar que compró muebles en la Ciudad y que además de no recibir lo pactado, no le devolvieron el dinero. Los damnificados están en contacto y tomarían acciones legales contra los dueños.

Una lectora se comunicó con InfoBrandsen para alertar a la comunidad sobre lo que estaría sucediendo con una mueblería de nuestra Ciudad. Al parecer, toman el dinero de los pedidos y no realizan la entrega de los mismos; serían varios los casos de presunta estafa:

“Mi nombre es Aldana, soy de Zona Sur y me gustaría compartir con ustedes una experiencia muy desagradable que tuve recientemente. El 16 de julio, compré muebles la empresa Yukón, la que prometió entregarlos en 35 días. Sin embargo, a pesar de mi paciencia y comprensión, la entrega nunca se realizó.

Desde un primer momento les dije que no tenía apuro, pero los necesitaba antes del 24 de septiembre; me la fueron estirando hasta hoy, les pedí el reembolso y me derivan con una abogada.

Sé que trabajan en la casa, pero no me animo a ir hasta allá porque no sé con qué me voy a encontrar. Te piden la plata y no entregan

Después de múltiples excusas por parte del vendedor, desde que el material no estaba seco hasta que faltaban las tachas, solicité un reembolso. En respuesta, fui ignorada y luego redirigida a una abogada. A partir de ahí, las cosas tomaron un giro aún más preocupante.

Descubrí una página creada por personas que habían tenido experiencias similares. Muchos clientes habían sido estafados de la misma manera y se les había amenazado con acciones legales por hablar mal a la abogada.

Las excusas continuaron, diciéndome incluso llegando al punto de afirmar que la dueña de la empresa (M. J. M) estaba enferma.

Lo más alarmante es que esta empresa sigue aceptando pedidos y exigiendo pagos sin entregar los productos ni realizar reembolsos. Expreso mi temor de visitar el lugar por miedo a lo que podría encontrar.

Esta historia no solo me afecta a mí, sino también a personas de Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero que han sufrido experiencias similares. Es un recordatorio para todos nosotros de ser cautelosos y hacer averiguaciones antes de realizar cualquier compra.

Espero que al compartir mi historia pueda ayudar a prevenir futuras estafas y alentar a las autoridades pertinentes a tomar medidas contra estas prácticas comerciales injustas; sé que Brandsen es una ciudad chica y que hay mucha gente estafada, incluso desde el mes de enero”.









