En una entrevista con Grassi.com, el candidato a Concejal por Juntos por el Cambio comparte sus opiniones sobre la política actual, la educación en el distrito y la gestión del actual Intendente.

Facundo Fernández, militante Radical y candidato a Concejal por Juntos por el Cambio, aseguró en el programa Grassi.com por Estación Radio 90.7, que “se puede ser bueno en política, nosotros creo que hemos tenido ejemplos en el Radicalismo con las figuras de Alem, de Yrigoyen y de Alfonsín, que han recorrido las calles hasta el último día de su vida con la frente en alto y han sido reconocidos por el pueblo”

Respecto a la actualidad del Radicalismo y la poca representatividad con candidatos propios para los cargos electivos de mayor predicamento, indicó: “Las ideas y los valores que reúnen a las personas, en este caso a los radicales existió y va a seguir existiendo, creo que ya está inculcado, es parte de la historia, es parte de los argentinos y no va a desaparecer jamás. Sí, se ha ido diluyendo la cuestión de la competencia electoral, es el objetivo obviamente que no lo podemos dejar de lado, que tiene todo partido político, que es el de promover candidatos, ganar las elecciones y llegar al gobierno. El partido en esta cuestión se ha ido ‘aggiornando’ a estas realidades, no solamente de Argentina, sino de toda la región, donde se van haciendo estos frentes electorales. Se fue diluyendo y ha perdido incluso hasta las aspiraciones, muchas veces electorales, que eran las que el Radicalismo siempre mantuvo muy fuerte y hoy nos ha llevado a estar en estas circunstancias, donde vamos dentro de frentes electorales y no tenemos candidatos que surjan y estén encabezando las listas de nuestro partido. Hay que seguir trabajando”.

Como expresidente del Consejo Escolar indicó que se han hecho muchas cosas, pero siempre tareas de mantenimiento de los centros educativos y consideró que es necesario que se construyan más edificios escolares. “Se necesitan 48 a 50 aulas por lo menos en nuestro distrito, para poder satisfacer las necesidades que tienen los establecimientos de los distintos niveles como jardín de infantes, primaria y secundaria. Creo que hoy por hoy hay que ocuparse del nivel secundario. Incluso en lo personal, he pensado en más de una ocasión que sería necesario una Técnica 2. No sé si ampliar la escuela técnica, sino la posibilidad, insisto, de hacer una escuela técnica número 2, donde ya tenga sus propias especialidades y donde también exista la posibilidad de incorporar cuestiones de tecnología, de informática y demás. Pero sí, la realidad es que se necesitan nuevos establecimientos. En Brandsen hace mucho tiempo que no se crean nuevos edificios. Se construyó el de las Acacias sobre la base de una escuela ya existente que era la Escuela 20. Se le hizo el edificio nuevo. Se están necesitando más edificios. En la base tenemos un total de 67 establecimientos educativos, contando todas las instituciones y tenemos un total de 49 edificios. Eso nos demuestra claramente la necesidad que hay de construcción de edificios para poder albergar a las instituciones”.

Teniendo en cuenta a María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, se lo consultó sobre quién hizo más obras educativas en Brandsen, como respuesta manifestó: “En la gestión de María Eugenia Vidal se realizaron obras y fueron contundentes, como la escuela de Las Acacias, se trabajó mucho en el Centro Educativo 801 que estaba ubicado en el Club Las Mandarinas, se pudo ubicar La Secretaria de Asuntos Docentes, se pudieron regularizar los pagos, pero faltó porque las aspiraciones y proyectos que se tienen son más grandes, sobre todo en mi caso que soy docente. Es decir, en términos cualitativos se realizaron más obras que con Axel Kicillof, por la importancia que tuvieron las obras. Sí nos ponemos a analizar más fino en cuanto se invirtió, hay que ver el precio del dólar, la inflación y demás, y ahí sí, puede haber alguna controversia, una discusión de quién invirtió más, ahí puede ser que le dé más favorable a Axel Kicillof, pero en cuanto a las necesidades de obras que había en el distrito y la problemática que traían en ese momento, creo que fueron más contundentes las obras que se hicieron en la gestión del María Eugenia Vidal”.

Teniendo en cuenta que Facundo Fernández viene militando desde hace mucho tiempo en una línea interna junto al ex Intendente Cacho García, observador critico de la gestión del actual Intendente Daniel Cappelletti, se lo consultó como observa y califica la gestión actual del Radicalismo, teniendo en cuenta que va por su tercer mandato.

Fue contundente en la respuesta: “Sin duda, la gestión de Daniel ha sido una excelente gestión en términos para el partido. Hay cuestiones que obviamente la gente va a criticar. Pero en términos generales, si tenemos en cuenta que la gestión ha atravesado por distintas circunstancias, incluso una pandemia, que ha pasado por crisis económicas, por la inflación y por la cuestión de una crisis climática, la realidad es que sin duda la gestión ha estado siempre presente. Ha demostrado la capacidad de gestión, ha mantenido siempre el diálogo con las instituciones y ha realizado, con sus altos y con sus bajos, muchas obras más. Se hicieron en total de 66 cuadras de asfalto y los servicios nunca faltaron. Sí, también ha tenido su déficit en algunos puntos, pero ha afectado la inflación y ha afectado el contexto. Obviamente en algunas cuestiones se pudo haber mejorado, pero somos todos responsables, incluso el partido. El candidato actual es el intendente, tiene su autonomía, pero obviamente que también el partido siempre tiene que estar acompañando. La plataforma es un trabajo que se construye en el partido, entonces si hay falencia, son compartidas. Obviamente en términos generales considero que la gestión de Cappelletti ha sido buena”.

