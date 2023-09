Antonella Carla Ferreyra, una joven modelo y extraccionista de 27 años radicada en nuestra Ciudad, comparte sus inicios, inspiraciones y sueños en el fascinante mundo de la moda, mientras destaca la perseverancia para alcanzar los sueños.

Antonella Carla Ferreyra es una joven de 27 años que nació en la localidad bonaerense de Berazategui, pero vive en Coronel Brandsen, y es extraccionista y modelo. En dialogo con NOVA, nos contó sobre sus inicios en el mundo de los flashes y las pasarelas, sus anhelos y sus proyectos.

Anto detalló que su interés por el mundo del modelaje comenzó desde pequeña: “Mis inicios empezaron cuando era chica cuando veía los desfiles de Roberto Piazza en la tele, hace 19 años atrás”, sostuvo.

Y añadió: “Ser modelo significa para mi perder el miedo y estar seguro de uno mismo. Es una profesión hermosa donde conoces gente linda, además de la adrenalina que te da salir en las pasarelas”.

También, la entrevistada recordó como momento bisagra de su carrera su primer experiencia en el modelaje, que estuvo relacionada con su debut en las pasarelas: “Cuando desfilé por primera vez, estaba muerta de miedo y nervios. Eso lo llevo grabado en mi memoria como algo muy importante. Después de ahí seguí con esta pasión”.

Perspectiva personal

En sus ratos libres, Anto se dedica a entrenar. A nivel personal, se define a sí misma como una persona de carácter tranquilo, aunque aclara “…cuando no me hacen nada”, y advierte: “Soy de escorpio”. Es una persona solidaria y empática, que no duda en ayudar a los demás, y con los pies bien firmes sobre la tierra resalta la importancia de “nunca perder la humildad y no olvidar de donde vino uno”.

Además, contó que otro de sus intereses sería poder hacer producciones con marcas importantes, y afirmó: “Mis perspectivas son que tengo que luchar por lo que uno más quiere y desea de corazón”.

Piazza, una inspiración y un sueño

Uno de los referentes más inspiradores para Anto es el diseñador Roberto Piazza, que como se mencionó anteriormente, fue quien despertó su interés en el modelaje. Según sus propias palabras, Piazza es, junto con la modelo Valeria Mazza, una de las dos personas del mundo artístico que mayormente la han influido. En este sentido, los definió como “un gran diseñador y una de las mejores modelos”, respectivamente.

Del mismo modo, Anto afirmó que su sueño es “poder desfilar y ser modelo de Roberto Piazza, trabajar para él y ser reconocida como modelo”, y añadió: “No sé si llegare a cumplirlo, pero nunca es tarde para seguir soñando”.

Sin olvidarse de sus seres queridos, la joven radicada en Brandsen resaltó la importancia de su familia, que la ha acompañado a lo largo de su carrera: “Gracias por estar en cada paso que doy, por acompañarme siempre y darme su apoyo incondicional”.

Y para concluir, dejó un mensaje para los jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la moda: “Nunca dejen de luchar por sus sueños, por más piedras que haya en el camino”.

Fuente: Agencia Nova

