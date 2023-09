Trenes Argentinos anunció que la compra de boletos para viajar en trenes de larga distancia durante el mes de octubre ya se encuentra disponible.

Trenes Argentinos anunció cuáles serán los destinos de los trenes de larga distancia durante el mes de octubre, para los que la venta de pasajes ya se encuentra habilitada. Conocé todo lo que tenés que saber en esta nota.

La empresa ferroviaria comunicó que a partir de esta semana, los pasajes online con descuentos ya se encuentran a la venta en la página oficial de Trenes Argentinos de este link. Además, los usuarios podrán adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias.

Los descuentos en los servicios de larga distancia difundidos por Trenes Argentinos son de 10% comprando a través de la página web y de 40% para jubilados.

Buenos Aires – Mar del Plata

El tren a Mar del Plata ofrece dos frecuencias diarias: a las 6:22hs y 9:35hs de la terminal porteña y a las 11:06hs y 14:12hs desde la localidad balnearia. Asimismo, se adiciona un refuerzo con salida los viernes a las 17:10hs y retorno de Mar del Plata, los lunes a la 1:22hs. Los tickets costarán $2.695 en primera y $3.230 en pullman. Los horarios desde y hacia Brandsen podés consultarlo en este link

Buenos Aires – Pinamar

El tren a General Guido-Divisadero tendrá paradas en Santo Domingo y General Madariaga. Y todos los días parte de Guido a las 10:30hs y de Divisadero a las 13:15hs.

Buenos Aires – Rosario

El servicio Expreso a Rosario del 13/10 circulará el jueves 12/10 a las 22:30hs y el tren Rosario Expreso a Retiro del 15/10 saldrá el lunes 16/10 a las 23:49hs desde Rosario Norte.

Buenos Aires – Córdoba

El servicio sale desde Retiro San Martín los días miércoles y domingos a las 11:30hs con llegada Córdoba a las 8:34hs del día posterior. La vuelta desde Córdoba parte los lunes y viernes a las 20:08hs con llegada a Retiro San Martín a las 16:40hs del día posterior.

Buenos Aires – Tucumán

El servicio desde y hacia Tucumán sumó una nueva parada en la estación Arrufó, entre Sunchales y Ceres. Los trenes que salen desde Retiro San Martín los miércoles y domingos a las 21:10hs. se detienen en Arrufó a las 12:08hs. del día posterior. Y los que retornan desde Cevil Pozo los martes y viernes a las 22:30 hs. arriba a la estación Arrufó a las 14:25hs. del día siguiente.

Buenos Aires – Junín

El servicio a Junín sumó una nueva parada en Cucha Cucha, entre Rawson y Chacabuco. El tren que sale desde Retiro a las 18:15hs arriba a Cucha Cucha a las 22:41hs y el que parte desde Junín a las 0:50hs pasa por Cucha Cucha a la 1:58hs.

Buenos Aires – Bragado / Pehuajó

El tren de Once a Bragado del 13/10 circulará el jueves 12/10, el del 16/10 saldrá el 17/10 a las 18:35hs y desde Bragado hacia Once del 16/10 circulará el 17/10 a las 2:30hs. El servicio desde Once a Pehuajó del 13/10 saldrá el 12/10 a las 20:55hs. y desde Pehuajó a Once del 15/10 partirá el 16/10 a las 20:30hs.

Buenos Aires – Justo Daract / Palmira

Ahora el tren hacia Palmira parte a las 8:00hs desde Retiro San Martín y llega a las 13:17hs del día posterior. La vuelta desde Palmira sale a las 12:00hs con llegada a Retiro San Martín a las 17:15hs del día siguiente.

El servicio desde Retiro a Palmira partirá los días 12/10 y 27/10. La vuelta desde Palmira hacia Retiro saldrá los días 16/10 y 29/10.

El tren desde Retiro hasta Justo Daract partirá los días 6/10 y 20/10. La vuelta desde Justo Daract hacia Retiro saldrá los días 8/10 y 22/10.

Fuente: InfoCielo

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar