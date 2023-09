Semanario Tribuna 2-09-2023

Fue el tema destacado la agenda de las medidas lanzadas por Sergio Massa. Pero por ahora el bono de 60 mil pesos esta en zona de negociación por un lado y abierto rechazo por el otro. No sólo el sector empresario en líneas generales dice no estar en condiciones de absorberlo, sino también más de una docena de gobernadores y la mayoría de los intendentes –oficialistas o no- dijeron que no cuestionan esa decisión, pero que es imposible materializarla si no cuentan con fondos de Provincia o Nación.

En la semana, además, el gobernador Kicillof recibió los pedidos de jefes comunales de la UCR. Se habló de plata, el tema excluyente de estos días.

En la reunión del martes en La Plata, se informó que la suma adeudada a los municipios, sólo por IOMA y actualización de obras, es de 1.200 millones de pesos y que el Gobernador se comprometió a saldar la mitad de la deuda en estos días. Cappelletti por otra parte informó que la Provincia le adeuda a la Municipalidad 140 millones de pesos por la coparticipación del 2022 y que ahora de los 11 millones de pesos que debía enviar para Seguridad -“cifra absolutamente insuficiente”, según Cappelletti- sólo llegaron cinco millones de pesos

