El actual Intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, quién va en busca de su tercer mandato, dialogó en el programa Grassi.com por Estación Radio FM 90.7, sobre el futuro inmediato luego de las Paso, que lo dieron como ganador de la interna en Juntos por el Cambio.

Al respecto Cappelletti aseguró que una vez pasadas las elecciones convocará a las demás listas con la intención que sus integrantes se sumen para el objetivo final que es en el mes de octubre y contra el rival político que tienen en Unión por la Patria. “Nosotros somos Juntos por el Cambio y no tengo ninguna duda que con Carlos Ferreyra y Claudia Cienfuegos lo único que hicimos fue elegir en una Paso, que ya pasó, quién era el candidato y a partir de ahora estaremos todos juntos para enfrentar nuestro objetivo mayor, que es en Octubre” afirmó.

Respecto a la cantidad de votos conseguidos estimó que el número que sacaron como espacio es bueno porque supera lo que tenían pensado, “nosotros pensamos que, como espacio, con las tres listas, íbamos a sacar 7.000 votos y lo superamos, sacamos 7.400 votos, es lo que habíamos estimado” expresó.

Manifestó que la gente con su voto le dijo que sí a la gestión. “La gente valora la transparencia y la honestidad. Somos tal cual nos mostramos”

Indicó que tiene diálogo con el Gobernador y no se arrepiente de las criticas que hizo, solamente se cuestiona de un planteo, “me arrepiento de haberme peleado en el inicio de la pandemia con Berni, porqué el momento no era el propicio. No entiendo la reacción de un ministro con tanto rencor, cuando intente muchas veces hablar con el ministro por algo que pasó y no teníamos culpa. Cuando (su jefe de gabinete) Baudry quiso dejar entrar de prepo a Verónica Ojeda, que al final entró, luego les falto el respeto a los inspectores y a los policías y después pretendió que yo los sancionara y los echara. Yo no voy a hacer eso porque ellos estaban cumpliendo sus funciones, haciendo lo que el mismo ministro nos pidió que hiciéramos. Despues nos encontramos con el ministro Berni, nos pegamos un abrazo y quedamos trabajar de acá para adelante”

Explicó que la discusión que tuvo con el administrador de Vialidad Provincial, Hernán Y Zurieta “es porque le quedó demasiado grande el cargo. Fue un Intendente con el que tuve una excelente relación hasta que llegó a Vialidad y a partir de ser administrador de ese organismo parece que me desconoce”, expresó Cappelletti.

Fernando Raitelli, (candidato de Unión por la Patria) basó parte de su campaña haciendo hincapié en la poca transparencia de la gestión de Cappelletti y manifestando que, si ganara, cuando asuma va a “explicar peso por peso donde va cada billete que ingrese a la Municipalidad”

Planteada esta situación se lo consultó “si él se comprometía a hacer lo mismo en una próxima gestión, incluyendo la pauta publicitaria para algunos periodistas, que en algún momento fue, como mínimo generosa y como máximo escandalosa”. Al respecto Cappelletti manifestó, “yo no me comprometo para adelante, si queres analizame desde el 2015 para acá. Los números están puestos públicamente, entras al boletín oficial y lees todos los decretos que tiene la municipalidad. Desde el 2015 para acá mis actos son claros y transparentes, todos los actos administrativos tienen un decreto y están en el boletín oficial. Yo no gasto dinero en las páginas que dicen que miden las transparencias (de los municipios) lo hago en los organismos que corresponden. Soy transparente desde el primer día que llegué a la gestión de gobierno”.

Posteriormente pidió que se entre al boletín oficial para enterarse lo que cobra cada periodista y no solamente lo que cobran los periodistas sino también todos los proveedores de la Municipalidad. Indicó que lo que dice Raitelli es solamente una cuestión de campaña. Y agregó que su declaración Jurada está en el Concejo Deliberante.

El reportaje completo en el siguiente audio

