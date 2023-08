El candidato a intendente de Brandsen por Libertad Avanza, Mauricio de Carvalho, obtuvo un sorprendente resultado en las elecciones PASO del 13 de septiembre, al quedar como tercera fuerza con 3.010 votos y el 15,8 % de los sufragios. En una entrevista exclusiva con Infobrandsen, el referente local del espacio liderado por Javier Milei a nivel nacional, nos contó sus impresiones sobre los comicios, sus expectativas para las generales de octubre y su opinión sobre la situación del país.

¿Te sorprendieron los resultados o era más o menos lo que venían sintiendo en la calle durante la campaña?

Mira, lo que se vivía en la calle era directamente un enojo contra los gobernantes, y que veníamos siendo aceptados, venían siendo recibidas nuestras boletas, y teníamos buenas respuestas de la gente. Así que, más o menos, teníamos una idea de que podía ser una buena elección.

Mauricio “Pepe” de Carvalho

¿Cómo ves el camino de acá a octubre? ¿Cuáles son las expectativas y a qué apuestan con el espacio?

Creo que el gobierno ha reaccionado mal ante la crisis que vive el país. Ha dejado que todo se descontrole: el dólar se disparó, los comercios no tienen ni venden productos, la leche escasea, el combustible aumenta cada día… Todo se ha vuelto un caos. No creo que lleguemos a octubre con este panorama. El gobierno no está ayudando a la gente, al contrario, la está perjudicando. Esto va a terminar antes de lo previsto, como ya nos ha pasado otras veces, porque los gobernantes no saben cómo manejar la situación.

¿Qué opinión tenés a nivel nacional con la elección de Milei? ¿Cómo te imaginás los resultados en octubre a nivel nacional?

Creo que el pueblo ha dado un mensaje claro con la elección de Milei. Ha elegido una nueva fuerza, algo diferente, que rompe con el esquema de los políticos tradicionales que siempre son los mismos y que solo se pelean por mantener sus cargos. Ahora la gente quiere un cambio, quiere que se vayan los que nos han llevado a esta situación. Me imagino que en octubre se va a consolidar esta tendencia y que Milei va a crecer aún más en las urnas.

¿Te llamaron políticos locales luego de las elecciones?

Sí, he tenido contacto con algunos políticos locales después de las elecciones. Hemos dialogado, me han felicitado, hemos intercambiado opiniones. Ahora estamos preparándonos para las próximas elecciones, sean cuando sean. Nuestra propuesta es salir a jugar con todo, buscando lo mejor para todos. Esa es nuestra filosofía de equipo. Nos presentamos con humildad, pero con convicción. Estamos en este partido y vamos a dar lo mejor de nosotros en la cancha. Ganemos o perdamos, lo hacemos con dignidad. Venimos a hacer algo distinto.

Por último Carvalho nos indicó que necesitan fiscales y todas las personas que se quieran sumar para cuidar los votos en las generales de octubre.

