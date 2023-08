Las empresas aplicaron subas en torno al 14% y en YPF adelantaron que todavía no tienen previsto hacerlo. La suba podría acelerar todavía más la inflación.

Tras la devaluación aplicada por el Gobierno nacional luego de las recientes primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO, las petroleras Shell y Axion aumentaron los precios alrededor de un 14% en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En YPF, por su parte, informaron que de momento no se aplicarán nuevas subas.

Las empresas Raízen Argentina –licenciataria de Shell–, y Axion dieron el puntapié inicial este miércoles, un día después de que caducara el acuerdo de precios pactado con el Ejecutivo argentino a fines de 2022, que establecía incrementos mensuales en torno al 4%. En el marco de ese acuerdo, ya se había aplicado a principios de mes la suba correspondiente a agosto, del 4,5%, lo que convierte a este incremento en el segundo en menos de 30 días y lleva el acumulando a una suba del 18% en solo dos semanas.

De esta manera, las empresas se adelantaron a las negociaciones que el gobierno prevé establecer a la brevedad para acordar los incrementos del próximo cuatrimestre, hasta que termine su mandato. Según se supo, el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo contactos con directivos de compañías petroleras con ese objetivo. Todo indica que el encuentro sería encabezado por Guillermo Michel, el titular de Aduana y nuevo jefe de la unidad negociadora de acuerdos de precios creada por el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

En el interior se reportaron subas del orden de entre 15 y 20 por ciento para Shell y 10 por ciento para Axion. Las petroleras habrían ajustado 25 por ciento los precios mayoristas, lo que se traduce en un ajuste de alrededor del 14% en los surtidores.

A pesar de la escalada, Argentina se mantiene dentro del listado de países con combustibles más bajos del mundo: la más cara la tienen Hong Kong (US$ 3,051) e Islandia (US$ 2,329), y las más baratas son de Irán (US$ 0,029) y Venezuela (US$ 0,004), según Global Petrol Price.

En el sector aseguran que, a pesar de este último aumento, en lo que va del año el precio de los combustibles sigue un 20% por debajo de la inflación oficial. Hasta el momento, las naftas y el gasoil aumentaron un 40,7% promedio.

Fuente: 0221

