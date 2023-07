Jorge Espinosa, candidato a primer concejal por el PRO, que lleva como candidata a intendente a Claudia Cienfuegos, fue entrevistado en el programa Grassi.com en Estación Radio 90.7.

Espinosa habló sobre sus proyectos para mejorar la salud, la vivienda, el asfalto en Brandsen y explicó cómo los financiaría con acuerdos con la provincia y con empresas privadas. También cuestionó el tono agresivo y la falta de gestión del intendente actual. Lamentó no haber podido conformar una lista de unidad con el espacio Evolución, conformado por un sector del Radicalismo. Una de las tres listas que jugarán en las Paso de agosto dentro de Juntos por el Cambio. “Estuvimos cerca de presentar una lista unificada, muchas charlas con “Fela”, tenemos el 99% de coincidencias, solo faltaron algunos detalles, más partidistas que otra cosa, pero en las ideas, el proyecto, lo que queremos y cómo lo queremos llevar adelante, tenemos muchas coincidencias, creo que con el espacio de Evolución vamos a gobernar juntos”

Jorge Espinosa

Consultado como llevarían adelante las obras que hacen falta como indicarlo al electorado no solamente que cosas proponen sino como las harían. Al respecto dijo “nosotros tenemos un partido con equipos de trabajo capacitados, preparados, con trayectoria en gestión pública en cada una de las materias en las que estamos proponiendo nuestro proyecto de gobierno, te explicamos cómo y lo tenemos.”

“Nuestro equipo de salud, que está integrado por dos excelentes profesionales con una larga, vasta trayectoria y experiencia en gestión de salud pública, le hizo entrega al señor intendente, allá por 2016, 2017, el proyecto que hoy nosotros estamos presentando para Brandsen y que el señor intendente en una entrevista en el video cable presentó como propio.”

Respecto a la autogestión para la construcción de asfalto indicó, “hay un lugar donde se instaló una gran cementera, necesitaban un espacio. Se les cedió el espacio, se les cedieron los cánones y tasas e impuestos, se le facilitaron los trámites, cosa que hoy en día la burocracia es tremendamente engorrosa e inservible. Se instalaron con la condición de que la empresa trabaje y devuelva lo que no iba a pagar, los cánones, tasas, alquileres y demás, en obras para la comunidad. ¿Sabes la cantidad de cuadras de asfalto que hicieron con eso?, muchísimas. Sí, se puede, si se quiere, se puede. Por supuesto que se puede, hay que tener apertura, hay que conversar, hay que acordar y sobre todo lo que venimos diciendo hace rato, hay que gestionar, y las gestiones no se logran a los empujones, a los codazos, a las patadas y con prepotencia.

Sobre la gestión del actual gobierno de Brandsen agregó, “no se logra nada en la gestión porque esta mal. No se puede pretender llevar adelante negociaciones a los pechazos, a los panzazos y a los rebencazos. Yo espero que a él (por Cappelletti) no le toque ganar porque quiero que ganemos nosotros, pero ¿qué pasa si no se va nada Kicillof y tenemos la desgracia de que él se quede? ¿Cómo gestionas o vas a golpear la puerta? ¿Cómo remontas eso?” Me refiero a una entrevista, una nota que se publicó hace dos o tres días y que salió ahí en la página de Infobrandsen. A mí me pareció demasiado agresivo, muy elevado el tono, muy sacado. Dijo que discriminaban a Brandsen y agrego que ya se van (por Kicillof) y acá no hay nada seguro, nadie se va, tenemos que pasar la elección, tenemos que contar los votos. ¿Y si no se van?, ¿cómo haces después? Hace muy pocos días el Ejecutivo hizo una reunión para apaciguar a todas la líneas, que para ir a elecciones no salgamos a despotricar tanto, no ser tan agresivos y resulta que en la primera de cambio… Pero eso es una constante en el discurso del actual Intendente, en todos los discursos públicos siempre te habla al estilo de una misa, abriendo los brazos, llamando a todos a la concordancia, pero después en la realidad las actitudes son todo lo contrario”

La nota completa con Jorge Espinosa en el siguiente audio.

