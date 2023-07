Fuente: https://provinciaradio.com.ar/

POR LÍA AYALA / 26 DE JULY, 2023

Ex delantero de Gimnasia en la década del ´80 habla de su fanatismo por el club y de su hijo Felipe que juega en Primera División.Antonio nació en Brandsen y fue protagonista del ascenso de Gimnasia y Esgrima La Plata en 1984. Se fue a vivir a Rafaela (Santa Fe) donde ejerce su profesión de Médico Veterinario. Su hijo Felipe (categoría 2004) integra el plantel de Primera División.

En diálogo con el Deportivo 1270 cuenta el momento especial que está viviendo la familia al tener a su hijo en la máxima categoría del fútbol argentino y en el club de sus amores.

“Felipe es hijo mío pero es de todos, de mis amigos y de la gente que vivió conmigo tanto en el fútbol, en mi infancia, en la facultad, hasta el día de hoy. Las cosas han ido muy rápido y además somos hinchas enfermos de Gimnasia. He hecho muchas locuras por el Lobo desde Rafaela al mundo, hasta he perdido trabajos”.

“El otro día me dieron un video de la época en que ascendimos y está filmado en la cancha de Instituto de Córdoba donde Felipe tendría 8 o 9 años y está con la bandera de Gimnasia junto a sus hermanos”.

“Cuando fui jugador quizá no lo entendí, no lo viví como futbolista. Mi infancia fue otra cosa porque tenía la exigencia de estudiar al ser único hijo y además a mis padres no le gustaba el fútbol. Soy veterinario y me dedico exclusivamente al ganado vacuno. Amo mi profesión y amo el fútbol”.

Antonio y Felipe Sánchez Astrolog

Antonio cuenta cómo es la red de contención que utiliza no sólo con Felipe sino con sus otros dos hijos.

“Vengo de una familia trabajadora, mis padres me dieron todo lo que pudieron. Mi padre fue una sola vez a verme jugar y fue porque llevaron a un compañero de Brandsen cuyos padres no podían ir. El contexto era otro. Hoy día hay muchos padres que pretenden “salvarse” y que los hijos sean lo que nosotros no pudimos ser. Entonces los chicos se sienten invadidos por los padres”.

“Nosotros como padres consideramos que lo primero que tiene que tener el chico es la contención familiar. El fútbol ha cambiado tanto que recién ahora entiendo algunas cosas. Por ejemplo un par de botines cuestan más de 100 mil pesos y es un sueldo básico. Es muy difícil si no hay poder adquisitivo y es a través de la necesidad que no queda otra que arreglar con los representantes”.

“En el caso de Felipe enseguida nos llamaron muchos representantes, pero como familia hemos decidido darle todo lo que necesita y lo acompañamos en todo. Queremos que se divierta, sea feliz”.

Características de Felipe según su padre.

“Es tímido, no le gusta hacer declaraciones periodísticas y siempre lo espero cuando sale de jugar, sale corriendo y último. En la cancha con los rivales es bravo, es muy hincha de Gimnasia y eso a veces lo traiciona. Cuando empezó a jugar tuvo 5 amarillas y estuvo 7 u 8 partidos sin jugar. Es buen compañero y amigo pero adentro de la cancha no tanto”.

“Jugó toda vida de 5 y cuando llegó a Gimnasia lo pusieron de 6. Debutó con 16 años en cancha de Vélez Sarsfield y a toda la familia nos temblaba las piernas. Si bien era nuevo en la posición jugó en forma aceptable. Con el tiempo el absorbió esa posición con responsabilidad de un adulto. Yo le enseñé todo lo que no hay que hacer en el fútbol porque hice todo mal. De todos modos nunca he opinado en las decisiones futbolísticas de los técnicos. Sólo ocupo el rol de padre”.

Cuando el fanatismo es muy grande.

“Para empezar en mi casa nadie usa el color rojo. Felipe me dijo que no quería jugar en otro club que fuera Gimnasia aunque le contesté que puede que tenga que hacerlo. Otra cosa que me dijo cuando era chico fue que cuando el jugara el equipo iba a ganar. Bueno sí le dije sin darle importancia pero cuando ganaron el clásico frente a Estudiantes me acordé de aquello que dijo”.

“Otra cosa que no tendría que contar pero vale la pena es que se fue al centro (La Plata) a festejar todo tapado para que no lo reconocieran. Es muy fanático te diría que un enfermo de los colores azul y blanco”.

Los pasos a seguir en caso de venta a otro club.

“Hubo un club interesado y nos reunimos la familia en el club. Como no tiene representante tenemos la idea que las cosas se canalicen a través de Gimnasia. No convenció la propuesta y por ahora sigue en el club. Lo estamos disfrutando, recién tiene 19 años y vivimos un momento único. Tiene que seguir esforzándose, hay altibajos y el fútbol te da más insatisfacciones que satisfacciones”.

“En el caso que aparezca la posibilidad de ir a jugar afuera, nosotros pensamos en Gimnasia y en nuestro hijo. Más allá que somos fanáticos del club queremos lo mejor para ambos”.

