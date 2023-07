La candidata a concejal por Unión por la Patria, Gabriela Cienfuegos, participó de una entrevista realizada en Grassi.com por Estación Radio 90.7. Cienfuegos se refirió a los principales problemas que aquejan a los vecinos de Brandsen y las localidades, como la falta de obras, servicios y seguridad.

Según comentó en el momento de la nota estaban recorriendo barrios y al respecto se mostró muy confiada con la respuesta de los vecinos hacia ellos, “la verdad que vemos mucho ánimo, respeto y mucha esperanza. La gente para, conversa, obviamente nos cuentan lo que no les gusta del barrio y qué necesitan que mejoremos. Nos dicen, ahora cuando ustedes ganen, queremos esto o queremos aquello. Y tienen razón. Son muchos años de desidia y abandono. La gente está esperanzada en que seamos gobiernos y podamos cambiar, revertir las cosas. Desidia y abandono, lo repito porque no es algo que lo digo yo, te lo dicen todos los vecinos. Recién una vecina nos decía, la verdad es que no tenemos nada de nada de nada, hay que empezar todo de cero. Yo uso mucho una palabra que es refundar Brandsen y más o menos eso es lo que te dicen los vecinos”.

Propuso refundar la terminal de ómnibus de Brandsen en un lugar más adecuado y acorde al crecimiento de la ciudad. Expresó “tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en una terminal en un lugar accesible, en un lugar que pueda crecer y que podamos pensar claramente en un Brandsen pujante.”

También cuestionó la gestión de Daniel Cappelletti y su relación con el gobierno provincial, señalando que no supo aprovechar las oportunidades que le brindó el gobernador Axel Kicillof y que muchas de las obras que se hicieron en fueron gracias a la iniciativa de Kicillof, “hay algo que venimos diciendo hace mucho y es sobre la falta de gestión. Muchos municipios que no son del mismo color político reciben muchísimas cosas y tiene que ver con la gestión. Hace poco escuchábamos las expresiones de Daniel Cappelletti diciendo que (el de Provincia) es un gobierno corrupto, que es un gobierno que hace partidismo, que no le da las cosas que le tiene que dar. Eso también tiene que ver con la administración de un pueblo. Porque, en definitiva, cuando vos sos intendente, sos administrador de lo ajeno, de todos los bienes de un pueblo, entonces tenés que saber gestionar, como manejarte y cómo te dirigís hacia quien le estás pidiendo. Me acuerdo de que Alejandro Arlia decía, “mii papá me enseñó, decía Alejandro, que no puedo putear y pedir al mismo tiempo”. Entonces esto de la mala educación, esto de putear al gobernador y al mismo tiempo decir no me da nada, también tiene que ver con una mala administración. Es no saber gestionar. Porque gestionar es un todo. Gestionar es ir a los organismos que corresponden, no es presentar un mail o una notita. Es acudir al lugar que corresponde, sentarte a charlar, contar horas de espera, reclamar y ser educado”.

Cienfuegos agregó “la falta de gestión es tan obvia que todo el mundo te habla del Brandsen triste que tenemos. Todo se mira, todo se escucha, todo se ve, la gente no es tonta. O sea, entendamos ésto, la gente no es tonta, la gente es inteligente.”

Manifestó dudas sobre el modo de licitar las obras que existe, “hay cuestiones de obras que están a la vista de todos, que las han tenido que hacer tres o cuatro veces. Y hay una cuestión que es histórica, desde que yo estaba en el Concejo y desde que Cappelletti es Intendente, que siempre se presenta un solo oferente en las obras. Me acuerdo de que esto lo planteábamos siempre y los concejales nuestros de este momento lo siguen planteando. ¿Por qué siempre hay un solo oferente? Y después las obras terminan siendo que se rompen todas y hay que hacerlas dos, tres veces. Por lo menos en ese tema transparencia no hay. Supongo que debe haber cuestiones que resolver en ese tema. Yo no tengo expedientes, pero a simple vista veo que las obras se rompen todas”

Cienfuegos se mostró confiada en que el pueblo los acompañará en las elecciones y que podrán trabajar de sol a sol para cambiar la realidad de Brandsen. También destacó el apoyo del gobierno provincial y nacional para llevar adelante un proyecto inclusivo, participativo y solidario.

