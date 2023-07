El intendente de Brandsen montó en cólera luego de ser ignorado por un ministro del gobernador bonaerense. Lo acusó de “gobernar para La Cámpora” y de darle protección a corruptos.

La bronca de Daniel Cappelletti, intendente de Brandsen, contra Axel Kicillof y su Gabinete detonó por la inauguración de una delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense, en su municipio, a la que no fue invitado. El jefe comunal de Juntos por el Cambio, afirmó que esa fue la gota que rebalsó el vaso. “Me ningunearon, invitaron a sindicalistas y a los precandidatos de Unión por la Patria de Brandsen y a nadie del municipio. Ni siquiera el ministro Correa pasó por mi despacho a saludar”, se quejó.

Lo cierto es que hace unos días el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, inauguró en el partido de Brandsen una sede de la cartera laboral, que hasta hace unos días funcionaba en una oficina prestada por la municipalidad. El evento contó con la presencia de sindicalistas y los referentes branseños del oficialismo provincial, entre los que se encontraban concejales, punteros y la lista completa de precandidatos de Unión por la Patria por esa ciudad de la denominada “tercera chica”. A la que no fueron invitados ningún integrante del gobierno municipal que tampoco fueron nombrados durante el evento, es decir, los ignoraron por completo.

Un funcionario dijo irónicamente: “El correo no encontró la municipalidad; por eso no llegaron las invitaciones. No tenemos que ser mal pensados, Kici y sus ministros siempre nos atienden el teléfono”, mientras soltaba una carcajada y le pasaba el teléfono al intendente para hablar con este cronista.

En diálogo con MDZ Daniel Cappelletti, jefe comunal de Brandsen, afirmó que desde que asumió Kicillof no paran las discriminaciones y los malos tratos a su municipio, algo repetido hasta el cansancio por intendentes de Juntos por el Cambio; quienes acusan al gobernador de “gobernar para La Cámpora”, de darle protección a corruptos; de sostener que hacen todo para recuperar el municipio a cualquier costo, “en perjuicio de los branseños que eligieron con su voto otra forma de gobierno para el municipio”.

Cappelletti dijo que su estallido se debió a una sumatoria de cosas: “Esto último fue la gota que rebalsó el vaso. Todo tiene un límite, soy una persona dialoguista, pero no me gusta que me atropellen ni que me falten el respeto. Y acá ningunean a un intendente que fue elegido para representar a sus vecinos”.

“Kicillof desde que asumió nos viene discriminando. Ni bien arrancó la gestión en el 2019 nos sacaron patrulleros y policías para mandarlos al conurbano, además de sabotearnos el plan de seguridad que teníamos para el municipio, ese fue uno de los motivos por los cuales me peleé con Berni”, sostuvo el jefe comunal de Brandsen.

En tanto, sostuvo que se cansó del destrato y cargó contra los funcionarios bonaerenses: “Me da la sensación de que es la mediocridad de algunos funcionarios que tiene en su gobierno que no entienden, funcionarios que han sido intendentes y ningunean a los intendentes porque son de otro palo. Me cansé de reclamar obras, sin que me den repuesta. Eso si a los que gobierna el peronismo, les llueven obras todos los días”, disparó Cappelletti.

Afirmó que tiene poco dialogo con los ministros de la Provincia, rescatando, a medias de su enojo, al titular de Infraestructura bonaerense, “con el que se puede hablar que entiende la situación es con Nardini, fue intendente, pero por más que nos diga que tenemos razón las obras para Brandsen no llegan”.

En cuanto a la situación que lo llevó a tener un ataque de furia, Cappelletti expresó: “Solo hablan con referentes de su espacio político y no con quien el pueblo eligió. Fíjate que para la inauguración con el ministro estaban los punteros y candidatos locales de Unión por la Patria, a quien Correa les agradeció la gestión que hicieron para que haya una delegación del Ministerio de Trabajo en Brandsen, cuando hasta hace unos días funcionaba en dependencias del municipio por una gestión que encare y defendí en su momento ante el gobierno de Vidal”.

Añadió: “Era una cuestión de cortesía y no es que no me invitaron a mí, no invitaron a nadie de mi gabinete. Ni siquiera el ministro paso por mi despacho a saludar. Yo creo que ellos tienen un objetivo que es el de recuperar el municipio a cualquier costo y a mi esa cosa en lo personal me molestan porque están afectando los derechos y las necesidades de los brandseños”.

Asimismo, acusó a Kicillof de gobernar para La Cámpora y de proteger a los corruptos: “No soy un desequilibrado como algunos quieren hacer creer. Estoy muy molesto con que Kicillof gobierne únicamente para La Cámpora y atienda solo a los de su frente político. No es el modo de gobernar la provincia de Buenos Aires, no quiero un gobierno de ese tipo que protege a los corruptos. Lo digo y lo sostengo, porque el exintendente Arias, que tiene once causas penales esta ocupando un cargo en la Defensoría del Pueblo de la provincia y desde ese lugar hemos tenido reiterados obstáculos para con nuestro gobierno”.

“Por suerte les queda muy poco. Vamos a recuperar la paz social, las instituciones y un gobierno a la altura de las circunstancias, que gobierne para todos”, concluyó Cappelletti, quien va por un tercer mandato impulsando la boleta de Patricia Bullrich en su distrito.

Fuente: MDZ

