En la entrevista, Raitelli expuso sus principales propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Brandsen, enfocándose en la salud, la seguridad, la educación y el empleo.

Además, expresó su satisfacción por la unidad del peronismo local, que logró conformar una lista única para competir en las elecciones. Asimismo, afirmó que, si llega a ser intendente, revisará todo lo que hizo la gestión de Daniel Cappelletti, pero sin ánimo de venganza, sino por tener la obligación de hacerlo y con el objetivo de resolver los problemas de la gente.

Por último, se definió como un militante de la justicia social, que busca construir una sociedad más igualitaria y solidaria.

Sobre la actualidad y con relación al comportamiento del ciudadano que va a ir a votar, indicó “después que hicimos pública la unidad de Unión por la Patria tuvimos muchísima repercusión favorable, sobre todo por la unidad en Brandsen. De muchísimos vecinos. Incluso yo ayer en una reunión con la militancia les decía que todos los días descubro vecinos de Brandsen contentos con las ideas del peronismo. Y no son militantes, ni fueron dirigentes peronistas, no son afiliados y no tienen nada que ver con el peronismo. Pero piensan bien de nuestro proyecto. Está claro que en los tiempos que vivimos no podemos hablar de radicalismo y peronismo. Las elecciones son con frentes electorales. En los frentes hay agua y aceite también. Los frentes tienen un montón de partidos políticos que a veces no pregonaron las mismas ideas históricamente. Pero bueno, son los tiempos de la política y son así”.



Entre las distintas preocupaciones de los vecinos sobre asfalto, pintadas de plazas, realización de corsos, limpieza de los barrios, cloacas y planta depuradora, mejoramiento de calles, tratamiento de los humedales, plan regulador y fundamentalmente, terminar con los magros e insignificantes salarios de los empleados municipales, manifestó que todas las áreas son importantes y van a ser tenidas en cuenta, pero agregó que la prioridad es el área de Salud, “no podemos planificar un distrito sin salud, sin un buen sistema de salud donde todos los vecinos y las vecinas tengan acceso a la salud pública. Me parece que eso es fundamental. Esto tiene que ver con una función económica. La salud pública de Brandsen se lleva la mitad del presupuesto. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Sin embargo, los sueldos son tan bajos que nuestros profesionales no trabajan en el hospital, a pesar de que tenemos muchísimo capital humano en nuestro distrito. Necesitamos mejorar la calidad de nuestra salud. Necesitamos de esos profesionales para mejorar la calidad de nuestro sistema”. Agregó que piensa que la administración del Hospital debe ser municipal con participación importante de la Provincia.



La salud es una prioridad y también la seguridad. “No voy a decir que Brandsen es un lugar inseguro donde nos roban todos los días, no nos podemos comparar con una ciudad del conurbano bonaerense, pero sí se han dado repetidas olas de delitos, robos y hurtos a plena luz del día, no solo en Brandsen, sino también en Jeppener, un pueblo de 3.500 habitantes. Con lo cual ahí tenemos un grave problema que es complejo y tiene que ver con la conducción de la seguridad. Me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente. No solo eso, sino la seguridad tiene que ver también con hechos de violencia, violencia intrafamiliar, violencia de género. Debemos tener acceso a la justicia y en Brandsen estamos teniendo serias dificultades cuando una mujer se acerca a la Fiscalía a hacer una denuncia o a la Comisaría de la Mujer. También cuando se denuncia un hecho de violencia intrafamiliar o un abuso. La seguridad es un combo. Me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente, porque lo que nos puede pasar es que este pueblo tienda a ser inseguro cuando las dimensiones de Brandsen y la densidad poblacional, indican que debería estar mucho más controlado”

