En un comunicado enviado a InfoBrandsen, los vecinos expresaron su preocupación por la seguridad vial en la zona, la falta de señalización y la alta velocidad de los vehículos que circulan por la ruta 210.

Los vecinos de Las Acacias y Teniente Origone están preocupados por la falta de seguridad vial en el acceso a los barrios. Según denuncian, no hay señalización adecuada que indique la presencia de una escuela, ni que advierta sobre el riesgo de animales sueltos en la zona. Además, los vehículos circulan a alta velocidad y han ocurrido varios accidentes graves, como el choque de una moto con otros autos y el impacto de un camión contra una parada de colectivos.

“Los niños no tienen seguridad alguna a la hora de ir a la escuela”, dijo uno de los vecinos. “Cualquier pueblo a las afuera de la ciudad, tiene sus señalización de prevención que hay una escuela por lo tanto tiene que reducir la velocidad, acá no solo no tenemos eso sino que en toda la ruta 210 no vas a encontrar un cartel que te indique que puede haber animales sueltos y sabemos los accidentes que hubieron a causa de eso”, agregó.

Los vecinos también denunciaron que el municipio no ha tomado medidas para mejorar la seguridad vial en la zona. “A quien le corresponda la tarea de la señalización con las indicaciones que corresponde según el lugar para seguridad de las personas que habitan en el lugar, que por favor ponga manos a la obra y así evitaremos lamentar futuros accidentes”, pidieron.

En respuesta a los reclamos de los vecinos, el municipio informó que está trabajando en la instalación de un tótem con lectora de patentes en el lugar con indicación de velocidad permitida y que están requiriendo a provincia autorización para instalar cámaras para control de velocidad. Además, el municipio informó que la instalación de un semáforo es más engorrosa y corre por Vialidad y siempre está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Los vecinos esperan que el municipio tome medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona y evitar futuros accidentes.

