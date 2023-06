El hecho ocurrió anoche cuando ella volvía a su casa y la manoseó; el agresor es “un tipo robusto” que se desplaza en una moto color gris.

Ayer por la noche, Florencia vivió momentos de terror a tan solo unos pocos metros de su casa cuando se desplazaba por la calle Alfonsina Storni en barrio Parque. La joven fue abordada por un motociclista que tras bajarse del rodado comenzó a tocarla fervientemente.

“Estaba volviendo para mi departamento cuando veo que uno en moto me seguía y me pareció raro porque esa calle es contramano, a lo que atino a guardar mi teléfono pensando que me podía robar. Doblo para mi casa apurada, el hdp dobla también frena tirándome la moto y me empieza a tocar partes de mi cuerpo, a lo que me salió empezar a gritar y a pedir auxilio, gracias a Dios y al ángel que me cuida y a la vecina que llegaba”, expresó Florencia en sus redes sociales tras el hecho, aún en shock por lo acontecido.

“El mal parido salió disparando. Era un tipo grandote, robusto con una moto tipo Gilera gris y tenía un buzo gris o campera con capucha y un pantalón negro. Gracias a Dios hoy la puedo contar, pero no sé qué hubiera pasado si no doblaba esa vecina que fue mi salvación”, agregó la víctima y pidió para que esta persona sea encontrada y detenida. “Ayer fui yo, pero mañana puede ser otra persona y sí lograr su cometido”; culminó.

Este escalofriante episodio se suma al de la noche del martes, cuando otra mujer que pasaba caminando por el playón del barrio Los Pinos fue sorprendida por un motociclista (¿Mismo agresor?) que le arrojó un polvo que la adormeció, al parecer, burundanga.

Sin dudas este tipo de hechos no hace más que preocupar más a una sociedad brandseña que viene siendo víctima de varios hechos de inseguridad poco frecuentes en estas latitudes pero que lamentablemente empiezan a naturalizarse en el día a día.

