Sheila es una joven de Jeppener que el pasado 26 de mayo sufrió la inundación de su casa. Gracias a la solidaridad de la gente y al apoyo de su dirigente Magali Schiavi, pudo realizar una rifa y conseguir los materiales para hacer el contrapiso de su vivienda.

Sheila nos envió un mensaje a Infobrandsen para contarnos su alegría y agradecer a todos los que colaboraron con ella. Este es el texto de su mensaje:

“Hola buenas tardes como están? No sé si se acuerdan de mí, soy Sheila, la chica de Jeppener que el 26 de mayo se me inundó la casa. Quería contarles que gracias a la rifa que pudimos hacer ya me llegaron los materiales para poder hacer el contrapiso de mi casa. No saben la alegría que tengo gracias a toda la gente que colaboró y a mi dirigente Magali Schiavi que hicieron que esto sea posible. Muchísimas gracias de todo corazón ❤”

Desde Infobrandsen le deseamos lo mejor a Sheila.







2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar