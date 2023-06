Mirta Sargiotti, “hicimos una propuesta por escrito y no hemos tenido ninguna respuesta. Así que seguimos trabajando y elaborando nuestra lista”

La semana pasada en el programa Grassi.com por estación Radio FM 90.7, Mirta Sargiotti dejó puntos de vista con respecto a los acuerdos que se llevaban a cabo en la Unión Cívica Radical para concurrir con una lista de unidad, pero manifestándose desde la vereda opuesta al oficialismo. Lo hizo desde el sector Evolución, indicando que de no llegar a un acuerdo concurrirían con su propia lista a las Paso.

Consultada al respecto y que podría salir de esa mesa donde se reunían los representantes más relevantes del partido, indicó “mira, tuvimos una conversación hace ya algún tiempo y charlamos todo. La verdad que todos dimos nuestro punto de vista, todos dimos nuestras opiniones con respecto a muchas cosas. Creo que es necesario hacer una catarsis de vez en cuando para adentro del partido. Así que hemos tenido charlas individuales y siempre hay que estar atento a lo que pasa en los últimos días”.

Llegó el momento final. Consultada si la gestión de Juntos permite que pueda repetir Daniel Cappelletti y si su posición respaldaría ir por le reelección del Intendente o buscaría otra opción dentro de Juntos, indicó, “nosotros estamos dentro de un espacio que es Juntos, abiertos a otras fuerzas, veremos cuando se elija. El candidato que siga será el que elige, en primer lugar, el Radicalismo y en segundo lugar, el que vote la gente, que es lo que pasa normalmente”.

Mirta Sargiotti

Respecto a su continuidad en la política expresó, “hay un montón de otras personas que son Radicales también y que tienen entusiasmo, gente joven. Y hay que seguir porque si no yo me sentiría mal, me sentiría como que no he resuelto muchas cosas, si no aliento a toda esta gente a querer trabajar e involucrarse por el lugar donde están viviendo. Por lo tanto, lo mío depende de lo que se decida. Yo he estado siempre a disposición. Ahora estoy integrando la línea Evolución. Así que veremos qué pasa con el consenso general. Si se puede llegar a un acuerdo o no. Todo eso se verá en el término de unas horas”.

Tambien se refirió en nombre de Evolución por la gestión de gobierno que lleva adelante Juntos, manifestando “Evolución ha sido siempre más crítica con la gestión del gobierno que lo que sos vos y algunas personas. Todos nos ponemos en consideración del grupo, el grupo resuelve. Sé que no son fáciles algunas cosas, Brandsen ha crecido mucho. No es un justificativo, porque hay que ponerle muchas ganas todos los días, pero cada uno es dueño de opinar con respeto desde su lugar. Después si la crítica cae bien o cae mal, se la tiene en cuenta”.

Se la consultó si tenía pensado quién va a ser el candidato a intendente del radicalismo y si podía decirlo, indicando, “si puede ser que lo tenga. No puedo decirlo porque no puede ser. Te vuelvo a decir lo mismo, no me gusta decir el nombre porque no es bueno ni para mí ni para las personas que pongo a cuestionar”.

Sobre Alberto Almandos apoyado por Ritondo para que forme una lista o integra otra, ¿podría estar?

Sargiotti manifestó, “·Alberto está muy cerca del grupo nuestro, de hecho, el jueves (por el jueves 15) nos reunimos, pero él siempre tiene la posibilidad de resolver, como cada uno de nuestro grupo

Anoche a última hora Mirta Sargiotti confirmó a Infobrandsen que “no hay novedades, hicimos una propuesta por escrito, que no se como llegó a algunos medios y no hemos tenido ninguna respuesta. Así que nosotros seguimos en el grupo trabajando y elaborando la lista nuestra. Así es hasta hoy (anoche). ¿Sobre Almandos? es amigo y es parte de Evolución.

REPORTAJE COMPLETO

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar