Carlos “Fela” Ferreyra, referente de Evolución Radical en Brandsen, fue entrevistado en el programa Grassi.com que se emite por Estación Radio FM 90.7. Dejó sentado que a nivel nacional el referente es Martín Loustau.

Ferreyra habló sobre la situación interna de la Unión Cívica Radical y su intención de participar en las PASO dentro de la coalición Juntos. “Nosotros venimos trabajando desde el 2021, cuando nos bajaron la boleta y no pudimos participar de la oferta electoral para el partido de Brandsen y seguimos, para después de estos años poder ser una alternativa de gobierno. Lo hacemos en pos de la unidad de Juntos, en la ampliación de la base de Juntos, el partido que intenta ser gobierno”, afirmó.

También expresó su proyecto para Brandsen, que incluye la construcción de un polideportivo, una gestión diferente en materia turística y una mayor coordinación con los entes nacionales, provinciales e intermunicipales.

Ferreyra se mostró a favor de la diversidad de voces y la participación ciudadana en la elección de sus representantes.

“Me parece que es mejor cuanta más voces haya para decidir. Después, la gente está para eso, para decidir su voto, para ver quién es el que mejor lo representa”. Asimismo, afirmó que después de las PASO, todos los integrantes de Juntos deberían estar unidos. “Después de las PASO, tenemos que construir todos en un mismo frente y tenemos que todos defender una misma idea”, aseguró.

Ferreyra aclaró que no estaba criticando al gobierno actual, sino que planteaba la necesidad de debatir algunos temas como la salud y la seguridad. “Yo no puedo salir y decirle a la gente que van a tener pediatras de lunes a lunes porque la cuestión pediátrica es un problema a nivel nacional y a nivel provincial. Pero también escuché que hay que provincializar la salud…bueno, no sé, debatámoslo. Yo creo que no, pero quizás hay otros que creen que sí. No estoy diciendo que esté mal, digo que hay que debatirla, hay que ver qué es lo que queremos para el hospital, para los centros de atención primaria”, expresó sobre la salud. Respecto a la seguridad expresó, “no estamos como estábamos hace 10 o 15 años. Pero tampoco se está tan mal. Creo que se pueden hacer más cosas, y estoy convencidísimo de que se pueden hacer más cosas”, opinó sobre la seguridad.

Ferreyra sostuvo que se puede lograr mucho, pero se necesita el trabajo conjunto con otros municipios y con la Provincia, que es la que tiene que brindar la seguridad. No nos olvidemos que la seguridad es una responsabilidad indelegable de la Provincia, pero para que la Provincia colabore debemos tener buen diálogo. “Nosotros dependemos de hacer más cosas con esfuerzos aunados con los municipios que nos rodean”, manifestó.

