Una joven que volvía de trabajar en su auto fue víctima de un violento robo en la ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en la localidad bonaerense de Brandsen. Los motochorros le tiraron un líquido al parabrisas para hacerla frenar y luego la atacaron a golpes para quitarle sus pertenencias. La joven logró evitar que se llevaran el auto al tirar las llaves por la ventana.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 22 horas, cuando la joven circulaba por la ruta 215 en sentido La Plata – Brandsen. Según relató a detrásdelanoticia.com.ar, sintió que le arrojaban algo al vidrio que le impedía ver y trató de limpiarlo con el limpiaparabrisas, pero empeoró la situación. Fue entonces cuando dos motos de alta cilindrada se le pusieron delante y la obligaron a detenerse.

“Lo primero que pensé fue que me querían robar, por eso no frené de golpe. Pero cuando veo que se baja uno de los motochorros, lo único que se me ocurrió fue tirar la llave por la ventana para que no se lleven el auto. El tipo se me acercó y me dio un codazo en la cara. Me sacó el celular y la cartera y se fue con su cómplice”, contó la víctima, que es una profesional oriunda de Brandsen.

Los delincuentes huyeron en contramano hacia La Plata, mientras que la joven pidió ayuda a otros automovilistas que pasaban por el lugar. Luego hizo la denuncia en la comisaría local y se inició una investigación para dar con los responsables.

Este hecho de inseguridad causó conmoción en Brandsen, donde los vecinos reclaman más seguridad y prevención en las rutas.

