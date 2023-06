La siguiente información es enviada por prensa de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof al municipio de Brandsen el día de hoy para entregar escrituras gratuitas a familias locales. Desde Infobrandsen, te contamos las principales obras viales e infraestructura escolar que lleva adelante el gobierno provincial en el distrito, así como también los detalles de la ceremonia de entrega de títulos de propiedad. A continuación, la nota completa:

OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CLAVES DEL DESPLIEGUE DE LA PROVINCIA EN BRANDSEN

El Gobierno bonaerense invierte en la repavimentación de rutas fundamentales para el municipio y avanza con el plan de mejoras en instituciones educativas.

Aumentar la capacidad vehicular para reducir los tiempos de viaje. Garantizar mejores condiciones de circulación y permitir así que los vecinos y vecinas de Brandsen transiten de forma más segura. Esos son los principales objetivos de las obras que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva adelante e impulsa en distintos corredores clave para la conexión y la actividad económica en el municipio.

Entre ellas está la la intervención de siete kilómetros de la ruta 215, en el tramo que conecta a la rotonda “Los Bosquecitos” y calle 13 que ya se encuentra en proceso de licitación. Para llevar adelante este proyecto tan esperado por la comunidad, el gobierno provincial prevé una inversión que supera los $3.154 millones. Estará a cargo de la Dirección de Vialidad provincial e incluirá la repavimentación, el ensanche de la calzada ya existente y la construcción de una segunda vía.

El gobernador Axel Kicillof visita el Club Social para la entrega de 172 escrituras

En el llamado a licitación que se realizó el pasado mes de marzo, se proyectaron también una bicisenda y dársenas con refugios peatonales para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público. Además, se llevarán a cabo obras hidráulicas, tareas de forestación y colocación de señalética y luminarias.

Las intervenciones sobre este corredor incluyeron también la repavimentación y el ensanche del tramo que conecta a la ruta 210 con el acceso a Loma Verde. Por otro lado, en el marco del plan de Mejora de Caminos Rurales, se estabilizó el camino 013-01, en el trayecto que une a las rutas 2 y 215.

Con impacto además en otros municipios como La Plata, General Belgrano, General Paz, Cañuelas y San Vicente, el Gobierno bonaerense despliega un conjunto de obras viales para la puesta en valor de casi 200 kilómetros en trazas fundamentales para la integración provincial como son las rutas 2, 6 y 29.

El foco puesto en la educación

Uno de los programas más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires en estos años de gestión de Axel Kicillof ha sido Escuelas a la Obra, que se trazó un objetivo muy ambicioso para mejorar la infraestructura educativa. Hasta aquí los resultados han sido muy positivos: a los 160 nuevos edificios escolares inaugurados en poco más de tres años, se le sumaron cerca de 5 mil obras de refacción en diferentes instituciones de los 135 distritos.

Brandsen no fue la excepción: con una inversión de $67,5 millones, finalizaron ya 36 obras de mejoras en escuelas, en tanto que se están ejecutando otras 10 y hay cinco en proceso de licitación.

A esto se le suma, además, la puesta en marcha del programa Escuelas Conectadas, que en el municipio permitió llevar internet de banda ancha a 20 establecimientos urbanos y 19 rurales.

El Gobernador llega a Brandsen para entregar escrituras

El gobernador Axel Kicillof estará presente hoy en el Club Social Brandsen para encabezar la entrega de 172 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias de distintas localidades. Del acto participarán también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente Daniel Cappelletti.

Se trata de una iniciativa del Gobierno bonaerense que busca garantizar la seguridad jurídica de las vecinas y vecinos que no pueden afrontar los gastos de una escribanía particular. El programa “Mi Escritura, Mi Casa” no solo facilite el título de manera gratuita, sino que además condona las deudas inmobiliarias y convierte a las viviendas en bienes de familia para que no puedan ser embargadas.

