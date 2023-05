Una vecina sufrió un incidente con su vehículo hace algunas semanas y asevera que no puede denunciar al infractor ni acceder a las imágenes del día del hecho.

Gabriela Gómez del Río se comunicó con este portal para comunicar un altercado sucedido el lunes 8 de mayo a metros del Banco Provincia luego de que estacionara su moto. Según relató, una camioneta golpeó a su rodado, causándole daños y yéndose del lugar sin dar ningún tipo de explicaciones.

La vecina aseveró que Policía no le toma la denuncia y que las cámaras de la entidad bancaria deben ser solicitadas por un juez, quedando la alternativa las del Centro de Operaciones Municipal.

“Vivo en el campo, a 6 km de la Ciudad. Imaginate lo que fue la semana pasada ir y venir en el barro”, explicó Gabriela, ofuscada, ya que su motocicleta Gilera Sahel 150 sufrió daños varios.

“Este es solo un ejemplo de los incontables de todos los días; esto fue cerca de las 12 de este martes a metros del Banco Provincia”, comentó la damnificada.

“Publico esto porque el lunes 8 de mayo en pleno horario bancario (13.30 hs.) un ser que ni califico solo por desconocer su identidad, estaba mal estacionado en ese lugar y al hacer marcha atrás chocó y dañó mi moto, yéndose sin más, pidiéndole a un señor que la levantara.

Tanto el banco, como la Dirección de Protección Ciudadana, la Municipalidad y Policía se pateaban la pelota. Nadie se hizo cargo ante la mirada de los presentes, ya que había gente dentro del edificio y haciendo fila para el cajero.

El vehículo que me chocó era de color blanco similar a una Ford Ecosport, sin rueda de auxilio y con vidrio trasero polarizado muy oscuro. Cuando estacioné, dejé el suficiente espacio.

Los daños no son tan costosos, pero me complicaron muchísimo y ni hablar de otras cuestiones que me llevaron hasta allí ese día. Quien haya visto o sepa quién es, solo quisiera que se haga cargo de los daños, entiendo que el seguro no cubrirá al infractor”.

