La concejal del Bloque de Juntos, dialogó en el programa Grassi.com

La Concejal Florencia Arrechea analizó la situación de Brandsen desde el escalón del oficialismo, con dos agregados muy importantes para el momento; por un lado, antes de su concejalía pasó por Desarrollo Humano, esto le permite conocer de cerca las necesidades de los vecinos y por otro lado, es uno de los nombres que se barajan en caso que Daniel Cappelletti no vaya por su tercer mandato. Arrechea es una de la cartas más importantes para Cappelletti.

En diálogo con los integrantes de Grassi.com por Estación Radio FM 90.7, se refirió al aumento de las tasas por segunda vez en el año indicando que “no es una noticia linda para dar, pero en un momento tan turbulento donde las cosas aumentan en forma casi cotidiana, en el caso del municipio es necesario que el aumento acompañe la inflación porque de lo contrario no se podrían prestar los servicios en forma eficiente. Y hay áreas que lleva adelante el municipio que tienen un gasto sideral”.

A su vez se refirió a la situación inflacionaria: “En diciembre con una estimación de inflación del 96 % anual, nosotros aumentamos el 70 %. En el primer trimestre ya se llegó a 21 % de inflación y el aumento que se realizó tiene que ver con el aumento a los municipales, aunque no se trasladó todo el aumento que tuvieron los municipales a las tasas. Existe el Hospital y Desarrollo Social, áreas que contienen el tejido social para que no se rompa. Para poner un ejemplo puedo decir que hace muchos meses que el plan “Hogar” no se paga desde Nación y es la plata que le llega a mucha gente para comprar gas, por lo tanto, Desarrollo Social se hace cargo de esta necesidad y llega a miles de casas de los Brandseños”.

También hizo hincapié en el dinero que se invierte en cubiertas para los camiones y los vehículos con los que trasladan más de 20 personas por día a centros de salud en La Plata o Buenos Aires para realizar distintos tratamientos. Manifestó que realizan un trabajo constante para “captar” más contribuyentes y con mayor capacidad contributiva: “Creo que son estos quienes tienen que hacer el mayor esfuerzo, aunque todos realizan un esfuerzo”; a su vez indicó que “no son tasas tan elevadas”

Arrechea se mostró sensible con la situación que viven los más desprotegidos y abogó por una macroeconomía mejor y un país que permita otras posibilidades para sus habitantes.

Respecto a las criticas externas e internas del Radicalismo y Juntos, por la sobredimensión de personal en la municipalidad, indicó que es un tema que “lo analiza, lo conoce y sabe que hay un gran número de personas, por ejemplo, el Hospital, que tiene mucho personal porque se realiza un gran trabajo”.

Respecto a las críticas por la gran cantidad de empleados en el área administrativa, manifestó que en esas áreas le parece que no hay sobredimensión, pero sí reconoció que hay 11 CAPS distribuidos por todo el territorio de Brandsen, también que existen 6 CAI (Centro de Asistencia Infantil) y todos estos centros con su personal, “la verdad que es una estructura que se ha ido agrandando, pero por la necesidad”.

Fue concreta cuando manifestó que por la ayuda social “se va dinero” y apunto directo al gobierno provincial: “Nosotros tenemos la contra que Desarrollo Social de la Provincia a nosotros casi que nos anuló y esto se hizo más notorio después de la pandemia. El argumento fue la falta de proveedores y tiene que ver porque ellos le rescindieron el contrato a Mastellone y recién ahora empezaron otros proveedores”.

Rehusó hablar de cuestionamientos entre municipio y provincia y reconoció que siempre tuvo buen diálogo con las autoridades anteriores y siempre la atendieron muy bien. En el comienzo de esta gestión también indica que la atendieron muy bien, incluyendo al propio director. Después hubo cambios en el ministerio y ahí cambió, se cerró mucho y ya era casi imposible acceder a los directores.

Muchos, por fuera y dentro del Radicalismo, la ubican como una posible sucesora de Daniel Cappelletti si éste desistiera de ir por su tercer mandato. Y contaría con el apoyo directo del actual intendente. Consultada sobre esta posibilidad que aparece y desaparece de acuerdo con los vientos políticos del momento, Arrechea manifestó: “Por el momento yo soy Concejal y como ingrese en el 2021 me faltan dos años para cumplir ese mandato. Entiendo que siempre las candidaturas surgen del partido y del consenso, en este caso de Juntos también. Yo siempre voy a estar dispuesta, pero en el partido nunca me lo han dicho y tampoco lo he hablado con Daniel”.

A pesar de contar con el rédito que le da haber estado al frente de Desarrollo Humano, indicó que hay otros posibles candidatos, a quienes no quiso mencionar, con más experiencia que ella. “Hay otros candidatos que tienen más trayectoria, que tienen más años de militancia, que tienen más preparación, han caminado mucho más las secciones electorales y a mi todavía me falta todo eso”. Agregó que, “si me lo pidieran y en ese momento fuera la persona apta que tenga que ser, lo aceptaría con emoción y con una responsabilidad enorme, pero me parece que no es ahora, no es el momento”.

