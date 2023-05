La justicia determinó que el ex intendente no tuvo responsabilidad por las cuatro cuadras de cordón cuneta que no se finalizaron durante su mandato; sus funcionarios y el constructor, recibieron penas de 3 años y 2 años y medio, respectivamente.

Esta mañana se conoció que el ex Jefe comunal de Brandsen, Gastón Arnoldo Arias, fue absuelto por la justicia en el marco del juicio que investigó la obra de Cordón Cuneta. La denuncia, realizada por el actual intendente Cappelletti, radicaba en la falta de terminación de los trabajos.

En las últimas semanas se desarrolló el juicio y tras el pedido de la fiscalía para que Arias recibiera la inhabilitación para desempeñarse en como funcionario público y seis años de cárcel, la justicia determinó que el exintendente quedara libre de los cargos.

A su vez, pasaron por el banquillo los arquitectos María Alejandra Videla y Juan Manuel Bidegain –funcionarios en el gobierno de Arias- y Marcos Sacchi, responsable de la constructora que debió realizar las obras del cordón cuneta en el barrio Las Mandarinas.

El fallo fue desfavorable para estos últimos; Videla y Bidegain fueron condenados a 3 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos por los próximos cinco años; Sacchi recibió la pena de 2 años y medio de prisión.

“No se probó con el rigor de certeza que el estado de autos exige, que el Sr. Gastón Arnoldo Arias firmara la certificación con conocimiento de que la obra no estuviera concluida y desde otra banda, tampoco surgió de la prueba rendida en debate, que éste último tuviera la obligación de hacer el contralor del avance de obra, lo que sí está probado con certeza en relación a los funcionarios restantes que firmaron el documento. En relación al Sr. Gastón Amoldo Arias por imperio de la regla del favor rei, se impone la solución absolutoria”, es lo que dice la sentencia que libera de los cargos al exmandatario comunal.

“El tiempo es el gran ordenador de las cosas”

A minutos de conocerse el fallo, el exintendente Gastón Arias dialogó en “Una Buena Mañana” (Estación Radio): “Se hizo justicia; por los demás creo que no pero cuando la sentencia sea revisada quedarán todos absueltos. No hubo ningún tipo de delito, somos todos inocentes, pongo las manos en el fuego por ellos. Esto es una cuestión política y nos ensuciaron a todos; a mí y a pobres inocentes, como son los funcionarios y el empresario”, comenzó diciendo el ex alcalde.

Arias aseguró que sufrió calumnias y desprestigio en estos últimos años; “esto obedeció a la locura y la psicopatía del intendente Cappelletti y de toda esa banda que desgobierna permanentemente. El objetivo era encarcelarme y sacarme de la política, lo lamento mucho. Esto debio tratarse en un ámbito administrativo, hay soluciones por fuera de lo penal”, detalló.

A su vez “lamento mucho todo esto por Brandsen, que nos nombren por cosas feas. Va a llevar muchos años reparar todo el mal que hizo el intendente Cappelletti y todos sus secuaces; todos los días hundiéndolo en la decadencia. Se ensañaron conmigo e intentaron hacer cualquier cosa para sacarme de pista y de la política. Yo fui muy respetuoso cuando perdimos en el 2015 y siempre me puse a disposición ellos hablan del dialogo y nunca quisieron convivir”.

“En vez de hacer una vereda, un pavimento o una escuela, están pagando un abogado para perseguirme, que los vecinos sepan que los está pagando el pueblo. Me generaron un desprestigio muy grande y seguramente han hecho mella en las últimas presentaciones que hice como candidato. El partido quedó absolutamente manchado”, ahondó Arias, quien evocó los dichos en los pasillos de los tribunales: “Te dicen chorro, cordón cuneta…estupideces que para desprestigiarme”.

A la hora de consultarle por sus impresiones por haber sido absuelto expresó: “La sensación es agridulce porque los funcionarios y el empresario siguen implicados, pero estoy convencido en que se va a solucionar. El tiempo es el gran ordenador de las cosas, es mi premisa. Durante 8 años sufrimos calumnias y desprestigio; siento pena por ellos y por el pueblo, pero en este 2023 puede cambiar, Brandsen es muy grande y se va a levantar”.

ESCUCHÁ LA NOTA

Gentileza Una Buena mañana – Estación Radio

