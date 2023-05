Semanario Tribuna 6 de mayo de 2023

El domingo por la noche

El domingo, cerca de las 20, una vecina de La Dolly II sufrió una desagradable situación a manos de un sujeto, que merece ser mencionada para evitar que vuelva a ocurrir. Como suele suceder en este tipo de casos, una vez realizada la denuncia vía redes sociales, varias chicas aparecieron para dar cuenta de que habían vivido situaciones similares.

“Iba caminando por el barrio en un tramo algo oscuro, para llegar a mi casa y empecé a escuchar que alguien venía caminando atrás mío pero no le di importancia hasta que empezó a chiflarme y en ese momento decidí apurar el paso”, comenzó contando a TRIBUNA esta joven que prefirió no dar a conocer su identidad ni datos certeros para evitar sufrir represalias.

Este tipo de hechos no suelen ser demasiado habituales en la Ciudad y por esa razón es que vale la pena mencionarlo; “cuando apuro el paso me empieza a decir cosas como “no te apures que igual te voy a agarrar”, “te acompaño”, “¿dónde vivís?”, y como no obtiene respuesta porque me empecé a poner nerviosa y a caminar cada vez más rápido me dice “te voy a agarrar y te voy a c…” y un montón de cosas más que no recuerdo bien”, recordó aún consternada esta vecina que por suerte tuvo el coraje de dar su testimonio en las redes, incentivando a que varias le hagan saber por privado su vivencia.

Afortunadamente para ella, “cuando escucho que me dice eso comencé a correr lo más rápido que pude hasta llegar a perderlo de vista”, dijo y manifestó que todo ese tramo lo había hecho “llorando, de lo nerviosa que estaba y del miedo que tenía. Yo siempre aviso a mi hermana que estoy yendo a casa, pero no sé por qué justo ese día no le mandé nada; de todos modos, apenas vi que lo perdí de vista y me pude alejar llamo a mi hermana llorando diciéndole dónde estaba, que me vaya a buscar porque me estaban siguiendo y diciendo cosas”.

REPERCUSIONES

Para cuando la joven le avisó a su hermana, “justo había llegado su novio así que me fueron a buscar, me trajeron a casa y se fueron a ver si encontraban a alguien con la misma descripción, pero no lo encontraron”, manifestó y en ese momento subió la historia a su perfil de Instagram.

Según contó a TRIBUNA, el sujeto, de no más de 30 años y de aspecto alto y robusto, vestía ropa deportiva y una gorra.

“Cuando yo subo esa historia a mi Instagram, en seguida me escribe una chica diciéndome que justo un rato antes se le había parado un hombre en frente de la casa mirando por su ventana, a lo que ella llama a la policía y ve que el hombre sale corriendo como para este lado y también me escribió otra chica describiendo el mismo aspecto del hombre que me hizo eso, que a ella le había pasado lo mismo hace unos días”, terminó contando la vecina, a quien por suerte no le pasó nada más que esta desagradable situación y que espera no le vuelva a ocurrir a ninguna vecina.

Semanario Tribuna 6 de mayo de 2023

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar